Sa mère coincée à Cuba: «je veux juste qu’on la ramène à la maison»

Une femme de Sainte-Adèle ne sait plus vers qui se tourner pour rapatrier sa mère, coincée à Cuba depuis le début du mois, parce qu’elle n’a pas renouvelé sa résidence permanente.

«Les ambassades se renvoient la balle et après plus de 60 heures d’attente sur les lignes téléphoniques, on n’a toujours pas de nouvelles. On a rempli une tonne de paperasse, contacté des députés et rassemblé les papiers nécessaires, mais rien», dénonce Janie Bonneau, accablée par la situation.

Après sept jours de vacances sous le soleil de Varadero, Évelyne Milor aurait normalement dû être sur un vol de retour avec Air Canada le 2 mars dernier. Or, son embarquement lui a été refusé.

«Ma mère n’a pas sa citoyenneté canadienne, mais elle vit au Québec depuis 60 ans. Malheureusement, sa carte de résidente permanente était expirée, ce qui fait qu’elle a été retenue à l’aéroport», explique Mme Bonneau.

Mauvaise information

Janie Bonneau se désole de ne pas avoir mieux vérifié les recommandations pour rentrer au pays. Avant de partir, pourtant, elle s’était renseignée auprès d’un agent de voyage.

«Ma mère a l’habitude de garder ses papiers en ordre. Elle était inquiète que son statut de résidente permanente expiré lui cause des problèmes. C’est pour ça qu’on a consulté notre agent de voyage», souligne Mme Bonneau.

Selon elle, l’agent de voyage leur aurait assuré que la carte de résident permanent n’était pas nécessaire pour voyager à Cuba et que son passeport français lui suffirait. La mère de Mme Bonneau, Évelyne Milor, a tout de même tenu à apporter son certificat de naissance et autres preuves d’identité, afin que tout soit en ordre.

«On ne cherche à blâmer personne. Peut-être que l’agent de voyage n’était juste pas au courant. Mais comment ça se fait qu’on n’ait pas alerté ma mère à l’aéroport de Montréal lors de son départ?», se questionne sa fille.

Sans nouvelle

La femme de 63 ans est coincée à Cuba depuis déjà neuf jours. Les autorités semblent incapables de lui préciser quand elle pourra rentrer chez elle.

«Je ne suis plus à quelle porte je dois cogner. J’ai déjà contacté des députés, l’ambassade, Affaires mondiales Canada... Mais je n’ai pas de nouvelles. Ça n’a pas de sens que ma mère soit encore là-bas», déplore Janie Bonneau, la gorge nouée.

Un bon samaritain a accepté d’héberger la sexagénaire à La Havane, à Cuba, en attendant que les choses se règlent. Une solution qui soulage la famille, mais qui ne peut durer que temporairement.

«Au moins, on sait qu’elle a un toit sur la tête. Mais encore là, La Havane n’est pas un coin très sécuritaire. Il a fallu trouver quelqu’un pour l’assurer, mais personne ne voulait le faire. Elle ne peut pas sortir de la maison. C’est sûr qu’elle a peur», confie Mme Bonneau.

En racontant l’histoire de sa mère, Janie Bonneau espère faire avancer les choses et prévenir d’autres situations du genre.

«Je veux juste qu’ils mettent ma mère dans un avion et qu’ils me la ramènent. Je suis tellement inquiète, je veux juste qu’elle revienne. Après, on pourra faire face aux conséquences», souligne-t-elle.