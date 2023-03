Artistes francophones: «Sparks» entre Sophie Durocher et Pierre-Yves Lord

Il y a eu des flammèches à QUB radio lundi : Sophie Durocher et Pierre-Yves Lord se sont livrés à une joute verbale sur l’état du français chez les artistes québécois. Au cœur de cette tempête : Jay Scøtt, alias Pier-Luc Jean Papineau.

Pour les néophytes, rappelons que l’artiste mélange allègrement le français et l’anglais. Par exemple, dans sa chanson Take me Home, l’artiste chante «Perdu dans mes idées noires / Quand j'get stone elles deviennent multicolores / Pour à peu près 20 minutes / So j'get up / Wake up / Bake comme un gâteau / Pu d'cub fuck off / J'call sick à la job».

«Rendu là, c’est plus du français, plaide Sophie Durocher. C’est désolant si c’est comme ça qu’il parle dans la vie de tous les jours.»

Mais attention ! Pour M. Lord, l’animatrice fait fausse route.

«Il parle un français moderne, mais je ne pense pas qu’il tourne le dos au français», estime le nouvel ambassadeur de l’événement La Francofête 2023.

Qu’on soit d’un côté ou de l’autre, les deux ont livré un plaidoyer bien senti dans la langue de Molière, soulevant la question très clairement : est-ce que les artistes doivent adopter le langage de la rue, ou s’exprimer en bon français? Après tout, certains disent que c’est une langue belle avec des mots superbes, alors que pour d’autres, le français, c’est cool parce que c’est hot quand tu la speak bien. À vous de faire votre idée...