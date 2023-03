Banc d’essai: gruaux aux fruits

Le gruau est de retour en force. S’il était considéré jadis comme ayant peu d’intérêt gustatif, il est aujourd’hui des plus populaires au petit déjeuner. On l’apprécie chaud ou froid (en gruau du lendemain). Plusieurs jeunes entreprises ont revisité l’image du gruau pour le rendre plus tendance que jamais. Cette semaine, les gruaux aux fruits passent sous ma loupe.

Notre analyse

Vingt choix de gruaux instantanés aux fruits ont fait l’objet de notre analyse.

Chaque portion de 29 à 50 g (1 sachet ou 1 portion suggérée) apporte :

Entre 110 et 194 calories

Entre 1,5 et 6 g de lipides dont entre 0,2 et 2,5 g de gras saturés

Entre 21 et 36 g de glucides

Entre 2 et 7 g de fibres

Entre 4 et 14 g de sucres

Entre 3 et 6 g de protéines

Entre 0 et 190 mg de sodium

LES MEILLEURS CHOIX

Le gruau au frigo au cacao et à la framboise de Oatbox apporte 0,5 g de gras saturés, 6 g de fibres, 5 g de sucres et 6 g de protéines par portion de 40 g, ce qui le classe parmi les gruaux aux fruits les moins riches en gras saturés et en sucres et les plus riches en fibres et en protéines du banc d’essai. De plus, il s’agit d’un produit biologique et la liste des ingrédients est courte et simple. Les autres gruaux aux fruits de Oatbox sont également de bons choix.

Le gruau-frigo à la saveur de pomme-cannelle de Yumi fait également partie des gruaux aux fruits les moins riches en gras saturés et en sucres et les plus riches en fibres et en protéines de tous les produits analysés. Un sachet de 50 g contient 0,6 g de gras saturés, 6 g de sucres, 5 g de fibres et 6 g de protéines. De plus, ce gruau est biologique et présente une liste des ingrédients épurée. Les autres gruaux aux fruits de Yumi sont aussi de bonnes options.

Le gruau instantané, légèrement sucré, aux pommes et à la cannelle de Quaker est parmi les options les moins sucrées (4 g) et les moins riches en gras saturés (0,3 g). De plus, la liste des ingrédients est courte et simple. Toutefois, un sachet de 29 g apporte moins de fibres (3 g) et de protéines (3 g) que la moyenne des gruaux aux fruits du banc d’essai. Le format plus petit explique les différences.

LES COMPROMIS

Une portion de 40 g de gruau instantané aux bleuets, chia et noix de coco de Mieux-être Naturalia contient moins de protéines (4 g) et plus de gras saturés (1,5 g) que la moyenne des gruaux aux fruits analysés. Toutefois, ce gruau présente une liste des ingrédients épurée et contient moins de sucres (7 g) et plus de fibres (5 g) que la moyenne des produits, ce qui en fait un bon compromis.

Le gruau rapide aux pommes et aux fraises de Gruo est plus riche en gras saturés (2 g) que la moyenne des produits évalués en raison de la présence de noix de coco parmi les ingrédients. Toutefois, un sachet de 48 g fournit 7 g de fibres et 5 g de protéines, ce qui en fait un des gruaux les plus riches en fibres et en protéines du banc d’essai. Ce gruau est également parmi les moins sucrés (6 g), mais la liste des ingrédients contient de l’érythritol, un édulcorant. Les autres gruaux aux fruits de Gruo présentent des caractéristiques similaires.

Le gruau instantané, teneur élevée en protéines, aux pommes et à la cannelle de Quaker est parmi les plus riches en protéines (6 g) du banc d’essai grâce à la présence de protéines de lactosérum parmi les ingrédients. Toutefois, un sachet de 38 g apporte 9 g de sucres et seulement 3 g de fibres, soit de moins bonnes valeurs nutritives que la moyenne des gruaux aux fruits évalués.

LES MOINS BONS CHOIX

Le gruau instantané aux pêches et à la crème de Quaker est parmi les plus faibles en fibres et en protéines et les plus riches en sucres du banc d’essai. Un sachet de 33 g fournit seulement 2 g de fibres et 3 g de protéines, mais 9 g de sucres. De plus, la liste des ingrédients contient des sulfites, de l’arôme artificiel, du colorant, de l’huile de palme et des additifs.

Le gruau instantané, saveurs assorties, saveur pomme et cannelle de Sélection est parmi les plus riches en sucres et les plus faibles en fibres et en protéines. Un sachet de 33 g contient 12 g de sucres, 2 g de fibres et 3 g de protéines. La liste des ingrédients contient également de l’arôme artificiel et quelques additifs.

Le gruau instantané, assortiment, saveur pomme et cannelle Le Choix du Président apporte seulement 3 g de fibres et 3 g de protéines, mais 9 g de sucres par sachet de 33 g, ce qui est moins intéressant au niveau nutritif par rapport à la moyenne des produits. De plus, la liste des ingrédients contient des sulfites, de l’arôme artificiel, des additifs et de l’extrait de stévia, un édulcorant.

