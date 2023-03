Cancer du sein: ménopause et obésité ne font pas bon ménage

Une étude rapporte que l’excès de graisse cause le réveil des tumeurs mammaires cachées en stimulant la production de nouveaux vaisseaux sanguins.

Plus de 75 % des nouveaux cas de cancer du sein surviennent chez des femmes ménopausées. En plus du vieillissement normal qui, comme pour tous les cancers, représente un important facteur de risque, plusieurs études ont montré que certains facteurs associés au mode de vie comme la sédentarité, l’excès d’alcool et l’obésité peuvent grandement influencer ce risque de cancer du sein.

Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne l’obésité. Après la ménopause, les études montrent que le risque de cancer du sein est environ 50 % plus élevé chez les femmes obèses, et ces cancers sont associés à des pronostics plus sombres et à une mortalité plus élevée.

Cette association entre le surpoids et le risque de cancer fait intervenir l’augmentation d’une enzyme appelée aromatase dans les tissus adipeux. Cette enzyme convertit l’androstènedione en estradiol, ce qui entraîne une augmentation des estrogènes circulants et une augmentation du risque de cancers sensibles à l’action de ces hormones (ER+, notamment).

Tumeurs dormantes

Un autre mécanisme possible de cette hausse du risque de cancer du sein causée par l’obésité pourrait être lié à la présence de tumeurs mammaires microscopiques, dites dormantes, chez une forte proportion des femmes.

Des études d’autopsie de femmes décédées de causes autres que le cancer du sein ont en effet détecté la présence de ces tumeurs microscopiques, cliniquement indétectables, chez 35 % d’entre elles1.

Pourtant, moins de 3 % de ces femmes vont développer un cancer du sein au cours de leur vie, ce qui suggère qu’en conditions normales, les défenses anticancer parviennent à maintenir ces tumeurs dans un état latent, sans danger pour la santé, mais que certains facteurs aggravants, l’obésité notamment, pourraient réveiller ces tumeurs dormantes et les faire progresser vers un cancer mature.

Un influx de sang qui réveille les tumeurs

Cette possibilité est suggérée par les résultats d’une étude où les chercheurs ont examiné l’impact de l’obésité sur la progression du cancer du sein2. Ils ont tout d’abord confirmé que les sujets obèses développaient un plus grand nombre de tumeurs que les sujets maigres et que ces tumeurs étaient plus volumineuses et associées à un plus fort taux de mortalité.

Une analyse plus poussée a révélé que cette plus grande progression tumorale était corrélée avec une accélération de la formation de nouveaux vaisseaux sanguins à l’intérieur des tumeurs immatures présentes chez les sujets obèses.

On sait depuis plusieurs années que cette néovascularisation, connue sous le nom d’angiogenèse, joue un rôle clé dans le réveil des tumeurs dormantes en leur permettant d’avoir accès à l’oxygène et aux nutriments essentiels à leur croissance. Les chercheurs ont montré que l’obésité représente un facteur qui favorise cette néovascularisation, notamment en stimulant la production de facteurs de croissance (VEGF et FGF), qui vont créer un environnement proangiogénique et proinflammatoire à proximité des tumeurs.

La contribution de ces nouveaux vaisseaux à la progression des tumeurs semble extrêmement importante, car l’administration d’un inhibiteur à large spectre de l’angiogenèse (le sunitinib) prolonge la latence des tumeurs microscopiques et réduit autant le nombre que le volume des tumeurs.

Ces résultats suggèrent que les bouleversements physiologiques causés par l’obésité peuvent donc profiter aux cellules cancéreuses en leur procurant un environnement favorable à l’expression de leur potentiel destructeur.

On ne le dira jamais assez : maintenir un poids corporel normal représente véritablement un des principaux piliers de la prévention du cancer. Si vous ne fumez pas, voilà ce qui devrait être votre priorité pour prévenir le cancer.

►1. Nielsen N et coll. Breast cancer and atypia among young and middle-aged women: A study of 110 medicolegal autopsies. Br. J. Cancer 1987 ; 56 : 814-819.

►2. Roy R et coll. Escape from breast tumor dormancy: The convergence of obesity and menopause. Proc. Natl Acad. Sci. USA 2022 ; 119 : e2204758119.