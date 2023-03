«Ce que j’ai vu, c’est l’horreur»: un homme a échappé de justesse au chauffard à Amqui

Un homme qui a échappé de justesse au chauffard qui a happé volontairement plus d’une dizaine de piétons à Amqui a témoigné de l’horreur qu’il a vécue.

«J’ai entendu un bruit en arrière de moi, boum, et je me suis viré de bord, et ce que j’ai vu, c’est l’horreur. J’ai vu les gens se faire frapper, toute la gang», a raconté Ken Moreau à TVA Nouvelles lundi soir.

Voyant la camionnette foncer vers lui, M. Moreau est parvenu à bondir derrière un lampadaire, mais tous n’ont pas eu cette chance autour de lui.

«J’ai juste eu le temps de l’éviter. Il y a un monsieur qui marchait en avant de moi qui n’a pas eu le temps de l’éviter», a-t-il relaté, fortement ébranlé par le drame.

«Le gars, dans son pickup, il a ramassé tout le monde sur le trottoir et il est resté sur le trottoir tout le long», a-t-il poursuivi.

L’homme a tenté d’intercepter le suspect lorsqu’il a fait demi-tour, sans succès. Le conducteur, une fois son crime accompli, s’est rendu de lui-même au poste de police d’Amqui.

«Je sortais du dentiste. C’est un bel après-midi, il faut soleil, le monde marche sur le trottoir, il faut beau. Tu ne t’attends pas à voir des gens revoler comme un jeu de quilles, surtout des enfants», a conclu Ken Moreau.