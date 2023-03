Crise à la SAAQ: pour son service en ligne, Québec offrira de l'aide... en personne

Les Québécois éprouvant des difficultés à créer leur nouveau compte gouvernemental en ligne, nécessaire pour accéder à SAAQclic, pourront désormais obtenir de l’aide... en personne.

C’est ce qu’ont annoncé la ministre des Transports et de Mobilité durable, Geneviève Guilbault, et le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, lors d’une mélée de presse lundi après-midi à Montréal.

À partir d’aujourd’hui, il sera possible de créer son compte au nouveau Service d’authentification gouvernementale (SAG) en personne avec seulement deux pièces d’identité dans l’un des sept points de services suivants de la SAAQ:

Langelier (Montréal);

Gatineau;

Laval;

Longueuil;

Lebourgneuf;

Drummondville;

Saguenay.

Depuis le lancement de SAAQclic, de nombreux Québécois n'ont pas pu obtenir de services sur la nouvelle plateforme puisqu’ils avaient besoin de quatre documents, dont leur avis de cotisation pour créer leur compte au SAG.

La nouvelle mesure de Québec vise à simplifier le processus d'inscription.

Plus de détails suivront...