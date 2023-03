Des changements à la reprise vidéo dans la LNH?

Les directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey (LNH) tiennent lundi et mardi leurs rencontres annuelles à Boca Raton, en Floride, et parmi les sujets évoqués lors de la première journée de discussion, il y a eu les motifs pouvant mener à une reprise vidéo.

Comme l’a rapporté le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie, les DG ont évoqué la possibilité de permettre aux entraîneurs-chefs du circuit Bettman de demander une révision dans deux cas précis : un coup de bâton au visage d’un joueur et des rondelles dégagées dans les gradins à partir de la zone défensive.

Pour le moment, les arbitres doivent se fier à leur jugement et à leur vision du jeu s’étant déroulé quelques instants auparavant pour déterminer une sanction. Souvent, les séquences plus problématiques font l’objet d’un conciliabule entre les officiels et les juges de lignes sur la patinoire. La reprise est plutôt utilisée pour valider ou annuler un but.

Les participants de ces assises pourraient en venir à des recommandations, peu importe le sujet précis, au cours de leurs entretiens, le tout pouvant être annoncé mardi ou mercredi, d’après le site NHL.com.

«Ces jours de réunion constituent toujours une opportunité d’évaluer notre sport et notre produit sur la glace de manière détaillée et vigoureuse, a expliqué Bill Daly, adjoint au commissaire de la LNH. Les DG vivent le hockey jour et soir pendant une période prolongée de neuf mois. Ils ont le pouls quant à ce qui fonctionne au hockey et ce qui peut être amélioré. Et leurs échos sont critiques, s’ils ne sont pas essentiels, relativement aux décisions que nous prenons au sein de la ligue.»