Désastre à venir chez les Sénateurs?

Les Sénateurs d’Ottawa bataillent pour une place en séries éliminatoires et, s’ils veulent atteindre leur objectif, ils devront éviter d’autres fins de semaine comme celle qui vient de se conclure.

La troupe de l’entraîneur-chef D. J. Smith a raté une belle occasion de récolter des points importants, s’inclinant 5 à 2 devant les Canucks de Vancouver, samedi, et 5 à 1 face aux Flames de Calgary le lendemain. Un manque de concentration, des erreurs en défensive et un avantage numérique inefficace ont compliqué la tâche de tout le monde, et l’application d’une recette gagnante devra être mise en œuvre rapidement. Dans le cas contraire, les Oilers d’Edmonton risquent de s’en donner à cœur joie à leurs dépens, mardi.

Aussi, avec un retard de six points sur la dernière place donnant accès aux matchs d’après-saison, les Sénateurs n’ont plus droit à l’erreur.

«Toutes les équipes disputent deux rencontres en autant de soirs et selon moi, il n’y a aucune excuse. Je ne sais même pas quoi dire. [...] On ne partage pas la rondelle, nous ne provoquons pas de revirements. C’est plutôt nous qui remettons le disque à l’adversaire au mauvais moment et ça se termine à l’intérieur de notre filet», a affirmé le pivot Tim Stützle au quotidien Ottawa Sun.

«Cela ne peut pas arriver et pas dans deux matchs consécutifs. Ce n’est pas bon.»

Au moins, tous dans le vestiaire savent que la situation est critique. «Nous aurons à retrouver notre jeu très vite, a espéré Smith. Cependant, j’ai toute la confiance au monde envers le leadership de ces gars. Ils seront prêts quand ce sera requis.»

«Il y a des aspects de notre jeu à améliorer, a ajouté l’attaquant Austin Watson. Cela dit, vous devez avoir la mémoire courte à cette période de l’année, car la prochaine partie importe autant que toutes les autres.»

D’autres mauvaises nouvelles

Par ailleurs, Smith pourrait chercher des solutions immédiates, car l’infirmerie a accueilli de nouveaux patients, dimanche. Les Québécois Mathieu Joseph et Thomas Chabot ont quitté la patinoire prématurément, et plus d’informations à leur sujet seront dévoilées ultérieurement.

Le premier a heurté la bande à la suite d’une mise en échec de Tyler Toffoli en première période, lorsqu’ils luttaient pour l’obtention de la rondelle. Le second a pour sa part bloqué un tir au troisième engagement. Sa jambe gauche étant en piteux état, il s’est dirigé vers le vestiaire.