Deux prix prestigieux à la portée de Lane Hutson

L’espoir du Canadien de Montréal Lane Hutson a fait écarquiller plusieurs yeux cette saison et les autorités de la division Est de la NCAA l’ont reconnu, lundi, en l’intégrant parmi les finalistes à l’obtention des prix de joueur et de recrue de l’année.

Choix de deuxième tour, le 62e au total, du Tricolore au repêchage de la Ligue nationale de hockey (LNH) l’an dernier, le défenseur de 19 ans a disputé sa première campagne chez les Terriers de l’université Boston. En 34 matchs, il a récolté 12 buts et 32 mentions d’aide pour 44 points, tout en affichant un différentiel de +23. L’Américain a aussi représenté son pays au plus récent Championnat du monde junior, inscrivant un filet et trois aides en sept rencontres. Les États-Unis ont d’ailleurs mis la main sur la médaille de bronze.

Pour le titre de hockeyeur par excellence, Hutson luttera notamment avec le gardien québécois Devon Levi, qui a joué avec les Huskies de Northeastern. Celui-ci a été sélectionné en septième ronde par les Panthers de la Floride en 2020 et a pris le chemin de l’organisation des Sabres de Buffalo l’année suivante, dans une transaction impliquant Sam Reinhart.

L’autre candidat au prix est Alex Jefferies, choix de quatrième tour en 2020 des Islanders de New York portant les couleurs des Warriors de Merrimack College. Cutter Gauthier (Flyers de Philadelphie) et Matthew Wood (non repêché dans la LNH) batailleront pour le prix de la meilleure recrue, eux qui évoluent respectivement avec les Eagles de Boston College et les Huskies du Connecticut.