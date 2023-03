Faillite de la banque SVB: quels risques de contagion?

La fermeture de la Silicon Valley Bank (SVB), plus grande faillite bancaire aux États-Unis depuis la crise financière de 2008, va-t-elle faire tache d'huile? Des analystes financiers interrogés lundi par l'AFP restent pour l'instant optimistes en raison des mesures prises par les autorités américaines, mais les marchés s'inquiètent.

Va-t-on revivre la grande crise financière de 2008?

«On n'est pas dans la même situation, c'est beaucoup plus circonscrit, avec un certain type de banques et une clientèle d'un certain secteur (des banques régionales travaillant beaucoup avec le secteur technologique NDLR)»', indique à l'AFP Eric Dor, directeur des Études économiques à l'école de commerce IESEG.

Il assure que «normalement, avec les mesures prises aux États-Unis, ça devrait se calmer, et en Europe on n'est pas du tout concernés, nous n'avons pas autant de start-up technologiques innovantes qu'aux États-Unis!».

SVB reste «un cas assez particulier», renchérit Lionel Melka, associé chez la société d'investissement Swann, selon lequel la tendance a pu être accentuée par la «soudaineté» de la faillite, mais «ça va se calmer» et la crise bancaire est déjà «circonscrite» avec les mesures des autorités américaines.

Ces dernières ont annoncé une série de mesures pour tranquilliser particuliers et entreprises à l'égard de la solidité du système bancaire américain. Elles vont notamment garantir l'intégralité des dépôts de la banque en faillite.

La Réserve fédérale (Fed) - la banque centrale américaine - s'est également engagée à prêter les fonds nécessaires à d'autres banques qui en auraient besoin pour honorer les demandes de retraits de leurs clients.

«Les banques sont dans une position beaucoup plus solide qu'elles ne l'étaient avant la crise financière» de 2008, juge également dans une note DWS, le plus grand gestionnaire d'actifs en Allemagne.

Lundi cependant, les marchés financiers tanguent fortement, rongés par les risques de contagion dans le secteur bancaire mondial: la banque californienne First Republic, qui a lâché 30% en deux séances, se dirigeait vers une chute de 60% à l'ouverture lundi, la Western Alliance de près de 50%.

Le relèvement des taux par la Fed a-t-il joué un rôle?

Le resserrement monétaire à marche forcée de la banque centrale américaine a participé à fragiliser les banques commerciales et à ralentir l'activité économique. Il a incité des clients à placer leur argent dans des produits financiers mieux rémunérés que les comptes courants, et bousculé ainsi le secteur des nouvelles technologies, gourmand en cash, en augmentant le coût de ses emprunts.

«Comme chaque fois, c'est une augmentation des taux d'intérêt par la Fed qui révèle les fragilités du système», estime Eric Dor.

La hausse des taux brutale depuis un an a également «révélé les excès post-COVID» qui sont «en train d’être corrigés», notamment pour les acteurs «ayant mal géré leurs positions» dans le nouvel environnement financier, ajoute Alexandre Baradez, analyste d’IG France

Qui va payer l'addition? Les clients seront-ils remboursés?

Après l'annonce de la prise de contrôle de SVB par l'Agence de garantie des dépôts (FDIC) vendredi, beaucoup s'étaient inquiétés du sort des dépôts bloqués par la défaillance de l'établissement. Quelque 96% d'entre eux n'étaient en effet pas couverts par la garantie traditionnelle des dépôts.

«Les garanties apportées par la Fed sont importantes, et elle a ouvert une fenêtre pour apporter des liquidités supplémentaires», met en avant Alexandre Baradez, analyste d'IG France.

«Au départ, les autorités américaines étaient réticentes à intervenir et à sauver les banques, et puis la réalité les rattrape et elles sont obligées de faire quelque chose quand même. Ça n'implique pas nécessairement que le contribuable paie», souligne de son côté Eric Dor.

En revanche, les actionnaires de SVB et de Signature Bank, qui a elle aussi fait faillite, «vont tout perdre», a indiqué ce week-end un responsable de la Fed.