Gérer la surenchère et les offres multiples : un casse-tête quand on vend sans intermédiaire?

Votre décision est prise : vous vendez votre maison à la campagne qui vous demande trop d’entretien pour vous rapprocher de vos enfants et petits-enfants.

Vous aimeriez sauver sur la commission en vendant par vous-même, mais vous vous demandez si vous êtes assez bon négociateur pour gérer des offres multiples et la surenchère.

L’animateur et humoriste Jonathan Roberge, qui a vendu sa maison avec l’aide de DuProprio l’an dernier, vous assure que gérer les offres multiples n’a rien de très compliqué. Il vous raconte comment il a trouvé facile de négocier avec les acheteurs intéressés pour vendre au meilleur prix.

Mythe: «Un vendeur sans intermédiaire ne peut gérer efficacement les offres multiples et la surenchère.»

Pas de quoi se stresser avec la surenchère

La surenchère peut survenir lorsque les acheteurs sont très nombreux et la quantité de propriétés à vendre l’est moins. C’est donc un phénomène créé par l’offre et la demande qui évolue selon le marché. Avec le marché actuel qui semble vouloir se stabiliser, la surenchère n’a pas forcément lieu à chacune des ventes, ce qui ne veut pas dire non plus que votre propriété n’est pas attrayante.

Une bonne stratégie de vente

L’accompagnement des coachs en immobilier, des évaluateurs et des notaires* de DuProprio permet d’être bien conseillé pour fixer tout d’abord le bon prix de vente. Ils pourront également vous outiller pour vous préparer éventuellement à la réception d’offres multiples et à la période de négociation advenant une surenchère. Consultez votre coach et votre évaluateur DuProprio en cas de doute. Ils sauront vous guider sur la meilleure stratégie à adopter selon le marché en vigueur.*

Accompagné, du début à la fin!

Avec l’équipe professionnelle de DuProprio et leur service à la clientèle disponible 7 jours sur 7, vous ne serez jamais laissé à vous-même. Au contraire, vous serez accompagné jusqu’à la toute fin du processus*, même une fois les offres d’achat déposées, pour vous aider à y voir plus clair et à adopter une bonne stratégie de négociation en cas de surenchère.

*Selon le forfait choisi.