La Chine et nos universités: l’heure du réveil?

N’en déplaise aux petits lapins et aux naïfs, tout n’est que luttes de pouvoir et rapports de force dans l’arène internationale.

Les pays ont des intérêts et des ambitions. Souvent, les gains de l’un sont les pertes de l’autre.

C’est peut-être regrettable, mais c’est ainsi.

Danger

La Chine n’est pas notre amie.

Il n’y a plus guère que Justin Trudeau, obsédé par le fantasme d’un supposé racisme larvé envers les Canadiens d’origine chinoise, pour refuser de le voir.

La Chine d’aujourd’hui, agressive et conquérante, n’a plus rien à voir avec le géant endormi d’il y a quelques années.

Chaque jour apporte de nouvelles preuves de l’ingérence chinoise dans nos élections.

L’espionnage industriel chinois en sol canadien est passé à la vitesse supérieure.

Un domaine vital passe pourtant sous le radar : nos universités, lieu principal de production des connaissances de pointe.

Je suis professeur d’université depuis 20 ans. J’ai vu monter la présence chinoise dans ce milieu.

L’accroissement du nombre d’étudiants chinois dans nos universités et des partenariats de recherche avec la Chine a été fulgurant, surtout dans des domaines comme l’intelligence artificielle, la biogénétique, les nanotechnologies, les nouveaux matériaux, etc.

La Chine utilise ses avancées dans ces domaines à des fins militaires ainsi que pour renforcer la surveillance de ses citoyens et la répression des opposants à son régime politique.

Les dirigeants de nos universités devraient se réveiller.

Évidemment, cela n’irait pas sans poser de fichus dilemmes.

Toute la vie universitaire repose sur le principe sacro-saint de la liberté académique : un prof est libre de chercher ce qu’il veut et de collaborer pratiquement avec qui il veut.

La science ne connaît guère de frontières nationales et suppose la collaboration pour progresser.

La production de savoir coûte cher, très cher. Nos universités sont donc toujours à la recherche d’argent.

Pour ne prendre qu’un exemple, dans mon institution, un étudiant international qui s’inscrit au MBA devra débourser 59 000 $, alors qu’un Québécois paiera 9300 $.

Il y a donc un puissant incitatif financier à augmenter sans cesse le nombre d’étudiants internationaux, et le bassin chinois est proprement inépuisable.

Je disais plus haut que nos dirigeants universitaires devraient sortir de leur sommeil.

En fait, beaucoup savent l’étendue de l’influence chinoise, mais préfèrent détourner le regard et mettre un lourd couvercle sur la marmite.

Bonne chance au journaliste qui voudrait mettre à jour toutes les sources de financement liées à la Chine auxquelles nos universités s’abreuvent.

Éthique

Un autre problème est aussi que nos chercheurs – et c’est normal – sont ambitieux, veulent percer dans un milieu ultra-compétitif, ils sont donc peu soucieux de la provenance de l’argent qui fait rouler leurs équipes et leurs laboratoires.

Et un autre problème serait que fermer ou réduire le débit du robinet financier chinois supposerait de trouver d’autres sources de financement.

On parle beaucoup d’éthique dans le monde universitaire et c’est bien là, le problème : on se contente surtout d’en parler.