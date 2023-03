La nouvelle coalition des dictatures

Le récent rapprochement entre l’Arabie saoudite et l’Iran, opéré par la Chine, montre bien qu’au-delà des idéologies et de l’économie, les intérêts fondamentaux des dictatures se rejoignent.

L’idéologie n’occupe qu’une place marginale dans ce rapprochement. Quoi de commun en effet entre la Chine de Xi Jinping, l’Iran des mollahs et l’Arabie de la famille Saoud, sinon l’accaparement du pouvoir et de la richesse par un petit groupe d’individus qui confondent leurs intérêts personnels et ceux de leur pays.

Les intérêts économiques n’expliquent pas tout non plus, sinon, le commerce aurait rapproché ces pays depuis longtemps.

La donne a changé

Depuis des siècles, les dictatures ont pu prospérer plus ou moins isolées du reste de la communauté internationale.

Mais le développement exponentiel des moyens de communication a changé la donne. Les politiques des dictatures ont des répercussions importantes sur les démocraties et réciproquement.

Ainsi, les politiques environnementales de la Chine affectent le monde entier.

L’Arabie saoudite avec sa politique pétrolière a alimenté une partie de l’inflation mondiale de la dernière année.

De manière plus subtile, des avancées comme le mariage gai ont un impact déstructurant sur plusieurs sociétés très religieuses.

Les informations internationales qui percent le bouclier de la propagande des dictatures sapent l’autorité des dictateurs.

Inversement, des manœuvres de désinformation et de polarisation dans les démocraties sont orchestrées par des dictatures.

Et ainsi de suite.

Plus de cohabitation possible

Dans ce nouveau contexte, la cohabitation entre les démocraties et les dictatures est devenue impossible. Les unes nuisent au développement des autres.

Nous sommes bel et bien engagés dans une guerre à finir entre les démocraties et les dictatures.

Cette guerre ne prendra pas nécessairement la forme d’un conflit armé mondial entre les démocraties et les dictatures. Mais les possibilités d’affrontements armés sont très réelles.

C’est par exemple le cas de la guerre en Ukraine. L’Ukraine a pris le chemin de la démocratie, de la lutte à la corruption et de la lutte aux oligarques. Cet exemple de démocratie slave, qui plonge au cœur de l’ancien empire soviétique, est insupportable pour Poutine et sa bande de voleurs.

De même, la fréquentation des démocraties par une partie de l’immense diaspora chinoise constitue une menace pour la dictature de Xi Jinping.

Taïwan, qui est souvent présenté comme un problème géostratégique, est aussi un formidable exemple de démocratie chinoise, juste à côté de la Chine continentale.

Les peuples du monde entier veulent vivre libres et sans corruption. Ceux qui vivent sous des dictatures rêvent de venir s’établir dans les démocraties, comme le montrent les mouvements massifs d’immigration.

Il ne faut pas s’étonner que les dictatures se regroupent et qu’elles tentent de discréditer et de détruire les démocraties.

Les habitants des pays démocratiques, après avoir naïvement coopéré avec des dictatures, commencent à s’éveiller à cette dure réalité. Il était temps. Mais il reste encore beaucoup à faire pour promouvoir la démocratie de manière efficace.