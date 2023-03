Le français all dressed

« Un étudiant sur quatre échoue à son premier cours de français au cégep ».

« Les établissements d’enseignement sont contraints par la pénurie de main-d’œuvre d’embaucher des professeurs qui ne satisfont pas à leurs attentes en matière de français écrit ».

« Les étudiants arrivent au collégial en présentant de graves lacunes en français ».

Vous avez lu dans les médias la semaine dernière les conclusions du rapport sur le français au Cégep ?

Moi, ça m’a donné envie de pleurer : comment sommes-nous tombés si bas ? Pourquoi se battre pour la survie du français si les jeunes de 17 ans le massacrent ?

LA LANGUE DE CHEZ NOUS

Ce rapport, qui s’intitule La maîtrise du français au collégial : le temps d’agir, a été écrit par un comité d’expertes, après un mandat confié en 2021 par Danielle McCann, qui était ministre de l’Enseignement supérieur à l’époque.

Si vous ne trouvez pas désolant, affligeant, décourageant, consternant et navrant que les jeunes arrivent au Cégep en n’ayant pas acquis au secondaire les notions de base du français, c’est que pour vous « y a rien là ». Personnellement, je suis incapable de prendre ça à la légère.

Combien de fois lit-on des gens qui sortent de nos écoles, nos cégeps et même nos universités, et qui confondent « on » et « ont », « ce » et « se », « a » et « à », ne mettent pas de s au pluriel, ne maîtrisent pas le passé composé, baragouinent à l’écrit et à l’oral une langue dénaturée ?

La première recommandation du rapport est que « les notions de grammaire continuent d’être enseignées au collégial ».

Réaction de la présidente de la Fédération nationale des enseignantes et enseignants du Québec, Caroline Quesnel ? Pas question ! « C’est comme si on demandait à un professeur de mathématiques au cégep d’enseigner les tables de multiplication ! » a-t-elle déclaré à Radio-Canada.

Désolée, mais si une fois rendus au cégep, les élèves ne connaissent pas encore leurs tables de multiplication, je m’attendrais en effet à ce qu’on les leur enseigne.

L’autre jour, au 98,5 FM, Elisabeth Crête a fait une entrevue avec une prof de littérature au cégep qui commentait le rapport en question et affirmait que c’est à force d’écrire qu’on développe des compétences en français.

Le co-animateur Jérémie Rainville a renchéri en affirmant: « Écrire et lire, ça l’aide beaucoup (sic). »

Oui, en effet, quand on lit et écrit, on apprend qu’on ne dit pas « Ça l’aide » !

SPEAK N’IMPORTE QUOI

L’autre jour, j’écoutais à CKOI, une radio francophone, la très bien nommée émission du midi : Lunch all dressed.

On y faisait jouer une chanson de Jay Scott : « Take me home take me home, J’veux juste aller à maison pis get stone, Essayez pas d’appeler sur mon phone [...] J’wake up every morning [...] So j’get up, Wake up, Bake comme un gâteau, Pu d’cub fuck off, J’call sick à la job [...] Ça c’est l’shit my man [...] J’aime mieux rester indoor, J’fume que de l’exo, Le proprio est mad ».

Quand il a annoncé sa tournée de 2023 Quebec World Tour, Jay Scott a écrit sur Instagram : « Une tournée au nom qui risque de faire friser le poil sur les bras des Sophie Durocher de ce monde ».

Moi, ce qui me désole, mon cher Jay, c’est que ces massacres du français ne fassent pas « friser le poil sur les bras » de TOUS les Québécois.

« Ça l’a l’air » que ça les dérange pas.