Le gros défi du logis

Le 1er juillet, je vais me retrouver à la rue si je ne trouve pas un endroit pour me loger. Mes propriétaires ont décidé de transformer leur triplex en maison unifamiliale. Mon logement comme celui de mes voisins sont donc passés à la trappe. Comme ils sont deux pour payer le loyer ce fut facile pour eux de se reloger, mais pour quelqu’un comme moi, c’est un gros puzzle à résoudre.

Non pas que je sois dans un état de pauvreté qui me réduit à la rue, mais je n’ai pas un portefeuille si élastique que ça, et les lieux que je puis me payer sont limités. Une de mes amies m’a proposé qu’on se mette ensemble pour louer plus grand, mais j’hésite. À part deux ou trois ans dans ma vie où j’ai habité avec un gars, je n’ai jamais cohabité avec quelqu’un d’autre et j’ai très peur pour mon intimité. Comme cette amie me presse de prendre une décision, alors je vous demande : qu’elle serait la meilleure raison pour lui dire oui ?

Anonyme

Il y a plein de bonnes raisons pour s’engager dans une co-location, mais la première règle à respecter serait de faire ensemble l’inventaire de ce que chacune d’entre vous a besoin pour se sentir à l’aise, tant sur le plan technique de l’espace, que des façons de faire au quotidien et de l’aspect financier de l’opération, pour finalement pouvoir mesurer si la compatibilité est suffisante.