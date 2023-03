Le racisme est-il plus grave que le sexisme?

Imaginez un pays qui n’existe pas.

La Syldavie, tiens, comme dans Tintin et le Sceptre d’Ottokar.

Les Noirs, là-bas, n’ont pas les mêmes droits que les Blancs.

Ils ne peuvent aller à l’école, ne peuvent travailler, doivent toujours être accompagnés d’un Blanc lorsqu’ils sortent de chez eux.

Et doivent porter un voile sur la tête, pour montrer leur statut d’infériorité.

Si les Noirs ne portent pas ce voile, ou s’ils le portent mal, ils sont battus et emprisonnés.

UNE QUESTION DE CULTURE ?

Accepterait-on qu’un tel régime existe ?

Bien sûr que non.

Tous les pays de la communauté internationale – en fait, toutes les démocraties – se ligueraient contre ce pays et exerceraient des pressions politiques, juridiques et économiques pour que ce régime d’apartheid tombe.

Comme on l’a fait avec l’Afrique du Sud.

Eh bien, ce pays existe. Il y en a même deux.

L’Iran et l’Afghanistan.

Sauf que la ségrégation, dans ces pays, n’est pas basée sur la race, mais sur le sexe.

Alors, on ne s’en mêle pas.

On dénonce, mais on n’agit pas, on n’intervient pas.

Après tout, c’est leur culture. Leur façon de vivre.

Qui sommes-nous, en Occident, pour dire à ces gens comment vivre, hein ? Ça serait du colonialisme !

Et puis, c’est leur religion. C’est sacré, la religion.

Parlez-en à QS, qui défend depuis des années le « droit » de se voiler.

Vous croyez que les membres de QS seraient aussi complaisants envers le voile si c’étaient des Noirs, plutôt que des femmes, qui étaient obligés de le porter ?

Poser la question, c’est y répondre.

Ils déchireraient leur chemise à carreaux et crieraient au racisme ! Et demanderaient au gouvernement d’adopter au plus sacrant une loi destinée à interdire ce genre de signe ostentatoire de discrimination, à tout le moins à l’école et dans les cours de justice.

Faut croire que chez nos amis de la gauche, la misogynie pèse moins lourd que le racisme...

UN APARTHEID PIRE QUE L’AUTRE ?

Le Devoir a publié un texte extrêmement intéressant sur cette question le 8 mars dernier (qu’on appelait avant la Journée internationale des droits des femmes, mais qui est en passe de devenir – lutte contre la transphobie oblige – la Journée internationale des droits des détenteurs.trices d’utérus).

L’auteure de ce texte, Magdaline Boutros, nous apprend que des voix de plus en plus fortes s’élèvent afin que cet « apartheid du XXIe siècle », qui a cours en Iran et en Afghanistan, soit nommé comme tel et que la communauté internationale se saisisse d’outils juridiques pour lutter contre la ségrégation sexuelle érigée en projet politique.

« Si ce n’est pas un apartheid, alors c’est quoi ? » comme l’a lancé au Devoir une militante afghane pour les droits des femmes.

Maudite bonne question !

Pensez-vous que la gauche multiculturelle applaudirait à deux mains si des chaînes comme Gap et Zara mettaient en vente des « voiles pour Noirs » ?

Si ces boutiques affichaient dans leurs vitrines des photos géantes de petits Noirs de 10 ans voilés ? Jamais dans 100 ans !

Mais ce sont des femmes, alors on trouve ça cool.

Les voies de la foi woke sont impénétrables. Et incompréhensibles.