Le spectacle «Décembre» pourrait être sauvé

Le spectacle «Décembre» de la troupe Québec Issime pourrait finalement être présenté cette année, même si la Place des arts à Montréal a décidé de cesser la production.

Un diffuseur privé vient de faire part de son intérêt à accueillir le spectacle.

«J'avais même pensé monter le décor sur le terrain à la St-Jean-Baptiste et de le faire brûler comme feu de la St-Jean», a dit en souriant Robert Doré, producteur de Québec Issime, dans l'entrepôt où sont gardés les décors de «Décembre».

L'appel de la direction d'une salle de spectacles «des environs de Montréal» a ravivé les espoirs.

«C'est inespéré! Et si ça fonctionne, ce serait fantastique pour les artistes et pour tous les Québécois qui ne veulent pas qu'on touche à leurs traditions!», a affirmé M. Doré.

Depuis la décision de la Place des Arts, seul le Grand Théâtre de Québec avait l'intérêt et la capacité technique d'accueillir le spectacle en décembre prochain. Quatre dates étaient disponibles, mais l’horaire était trop serré.

«Seulement monter la scène et les décors, ça demande trois ou quatre jours, alors ça devenait impossible», a précisé

Quebec Issime rencontrera sous peu le ministère de la culture et Andrée Laforest. Présenter le spectacle dans une salle plus petite nécessitera un soutien financier pour modifier la scénographie et absorber d'autres dépenses.

«On a moins d'espace qu'au Théâtre Maisonneuve, a expliqué M. Doré. Donc il faut refaire la scénographie et la chorégraphie.»

«Beaucoup de nos artistes et techniciens sont déjà installés à Montréal, mais si on les déplace même de 50 kilomètres seulement, il faut tenir compte des per diem. Financièrement, si on n'a pas le soutien du gouvernement, on va remiser le spectacle et étudier à nouveau notre plan d'affaires.»

Robert Doré s'est dit ému par l'élan de solidarité à l'endroit de la production depuis 10 jours.

«D'entendre les commentaires de Régine Laurent, Régis Labeaume, Laurence Jalbert, Serge Fiori... j'en parle et j'en ai les frissons. Les Québécois n'acceptent pas qu'on touche à leurs traditions, surtout pas par une société d'État.»

Selon lui, le gouvernement devrait appuyer financièrement un spectacle comme «Décembre».

«Ça fait partie du patrimoine, a-t-il avancé. Que ce soit "La Fabuleuse Histoire d'un Royaume", les "Grands Ballets canadiens" ou le "Festival de Jazz", le gouvernement les protège et les subventionne!»

Le producteur estime que la survie de Quebec Issime n'est pas menacée, malgré la décision de la Place des Arts. Les autres spectacles comme «Party» et «12 voix, 1 piano» ont la cote.