Les complotistes québécois

L’époque actuelle avec ses réseaux sociaux, ses fausses nouvelles et son relativisme est favorable à toutes les théories complotistes.

La pandémie a permis à ceux qui se lancent dans des élucubrations les plus folles sous l’emprise de gourous intelligents, mais pervers, assoiffés de fric et de pouvoir, d’accéder à un statut enviable d’influenceurs sociaux, et ce, à la grandeur de l’Occident.

Plus leurs paroles sont délirantes, plus ils attirent des disciples. Ma chronique du week-end dernier sur l’anti-américanisme a provoqué des réactions stupéfiantes, qui justifient la crainte que l’on peut éprouver sur les conséquences de l’ignorance de l’histoire, qui se répand dans toutes les couches de la société.

Les supporters québécois de Poutine, par exemple, prétendent que le « petit tzar » de Russie est préférable aux dirigeants américains d’hier et d’aujourd’hui, tous de soi-disant assassins planétaires. La pensée raisonnable subit des assauts à travers toutes les démocraties, et ce, de la part des citoyens qui peuvent déverser leur fiel en toute impunité grâce aux chartes qui protègent leur liberté d’expression.

Marginaux

Autrement dit, les complotistes et autres énergumènes drapés dans leurs convictions sont alimentés par l’ignorance crasse et un besoin irrépressible d’affirmer une marginalité active face aux normes sociales.

Le respect, la solidarité et la modération donnent la nausée à ces contempteurs de la démocratie, attirés par des régimes tyranniques où ils n’oseraient jamais mettre les pieds.

Comment peut-on prétendre, comme certains de mes lecteurs l’ont fait, que les Américains sont responsables de la destruction actuelle de l’Ukraine ? Ceux qui ont écrit que la Chine de Mao a permis à son peuple de s’instruire ne parlent pas des exactions diverses subies par ce peuple, qui a vécu depuis sans liberté sous le contrôle de la technologie la plus avancée du monde. Un pays qui, comme nous venons de le constater à nos dépens, envoie ses policiers jusque sur notre propre sol.