Les ingénieurs de BRP continuent d’innover

Chaque année, les ingénieurs de BRP arrivent avec des nouveautés très intéressantes pour les motoneigistes. La cuvée 2024 poursuit la tradition.

« La plateforme REV G5 introduite l’an dernier, sera offerte avec le moteur 600R E-TEC et la série des moteurs de la famille 900 AC, d’expliquer Michel Garneau de Motoneige Québec. On peut ajouter à cela la refonte des modèles Backcountry pour les rendre plus stables et performants en sentier. On assiste aussi à l’introduction du moteur deux-temps turbocompressé 850 E -TEC Turbo R dans un modèle de sentier. Il y a également la révision de la nomenclature des modèles afin d’uniformiser les noms des sous-gammes et finalement, l’introduction de la Grand Touring Electric, la première motoneige électrique de Ski-Doo. »

Dans le cas du moteur 600R E-TEC, on retrouve un nouveau berceau moteur et l’ajout d’un quatrième support moteur. Il y a une réduction de la vibration grâce à l’utilisation d’un caoutchouc plus souple, un meilleur alignement des poulies et une optimisation du transfert de puissance, sans oublier une durabilité accrue des courroies.

Les phares à DEL sont présents pour assurer un meilleur éclairage.

BRP a prévu un système de refroidissement pour les embrayages, avec relocalisation de l’entrée d’air, pour réduire les niveaux sonores pour le pilote. Il y a un nouveau garde pour les embrayages et un écran antibruit. L’arbre d’entraînement est facilement amovible, sans avoir à désassembler complètement le carter. Le remplacement de la chenille est plus simple et plus facile. Enfin, le nouveau châssis REV G5 se retrouve maintenant sur les modèles Backcountry, MXZ, Renegade et Grand Touring.

MXZ-RS 850 E -TEC Turbo R

Les ingénieurs ont décidé d’équiper cette motoneige du moteur bicylindre deux-temps turbocompressé de 180 CH, dans ce modèle de sentier. On a ajouté un système d’injection d’un mélange d’eau et de méthanol pour aider à assurer le maintien de la puissance maximale, une première dans l’industrie. Le mélange exclusif de BRP est contenu dans un réservoir de 1,2 litre, placé derrière le banc.

Photo fournies par Motoneiges.ca

Une série de capteurs et un algorithme géré par le bloc de commande électronique déterminent quand l’injection est nécessaire. Cette motoneige est montée sur un châssis REV G5, issu de la famille des modèles X-RS, version Compétition, incluant des renforts de châssis et de suspension. Le démarreur à rappel et le système SHOT sont inclus. Ce modèle est offert en quantité limitée pour 2024.

SÉRIE MXZ

On a révisé le mandat des modèles de cette série en mettant l’accent sur la performance dans les bosses. La course de la suspension avant est maintenant identique à celles des versions X-RS sur tous les modèles sauf le Sports. Le poteau de direction est avancé sur tous les modèles pour faciliter la conduite debout. La sous-gamme Blizzard revient pour 2024. Le système de suspension semi-active SmartShox est encore offert sur la MXZ X-RS 850. Le pare-brise bas et les protège-mains sont de série.

RENEGADE

Photo fournie par Motoneiges.ca

À l’exception de la version Sports, la gamme complète fait le saut sur le châssis REV G5, avec un nouveau carénage large. Ces modèles sont équipés de moteur à quatre-temps à l’exception des modèles avec ensemble Enduro qui sont toujours offerts avec les moteurs E-TEC 600R et 850.

La colonne de direction est plus reculée afin d’assurer plus de confort en sentier. Les modèles X et X-RS gardent le bloc d’ajustement, ajustable avant-arrière sur une plage de 10 cm. Les modèles de l’ensemble Enduro reviennent avec la chenille précramponnée IceRipper XT, les skis ajustables--- Pilot X, l’amortisseur arrière à l’air ACS et, en nouveauté pour 2024, le tableau de nord numérique à haute définition de 10,25 pouces.

BACKCOUNTRY ET FREERIDE

Les modèles Backcountry, en plus de migrer sur le REV G5, ont subi une mise à niveau pour améliorer la performance en sentier. Il y a aussi l’ajout de la direction à double pivots sur les modèles X et XRS pour une précision accrue, notamment dans les bosses.

Le Freeride a été modifié pour mieux répondre aux attentes des pilotes plus acrobatiques. En 2024, on a ajouté la suspension arrière XT, une chenille de 15 pouces au lieu de 16, pour une plus grande maniabilité et une meilleure vitesse de la chenille. Sur les modèles 2024, les skis Pilot DS 4 font maintenant partie de l’équipement.

MODÈLE ÉLECTRIQUE

Photo fournie par BRP

La cuvée 2024 marque l’arrivée du premier Ski-Doo électrique, le Grand Touring Electric. Ce premier modèle est propulsé par la technologie brevetée E-POWER de Rotax. Cette motoneige est spécialement conçue pour les centres Expérience BRP afin de répondre aux besoins des tours guidés et minimiser le coût de possession. Il faudra attendre avant que ce modèle soit disponible pour le grand public.