Oscars 2023: retour sur une cérémonie mémorable en 5 photos touchantes

Loin des scandales et des anicroches, on se rappellera la cérémonie des Oscars 2023 pour les moments précieux qui s’y sont produits. La preuve en 5 clichés.

• À lire aussi: De Lisa Marie Presley à Adam Levine... 10 photos du tapis rouge du party «Vanity Fair» qui ont fait jaser

• À lire aussi: [EN PHOTOS] Les plus belles tenues des Oscars

• À lire aussi: [À VOIR] Cinq moments marquants des Oscars 2023

Getty Images via AFP

L’acteur américain d’origine vietnamienne Ke Huy Quan a séduit la planète dimanche soir en lançant un «Maman, j’ai gagné un Oscar» bien senti. Moment touchant que celui où il a reçu la statuette des mains de l’acteur Harrison Ford avec qui Ke Huy Quan a joué enfant dans Indiana Jones.

Capture d'écran

Il y avait peu de femmes plus heureuses que Michelle Yeoh dimanche soir, après sa victoire de l’Oscar de la meilleure actrice pour son rôle dans le film Everything Everywhere All at Once.

Getty Images via AFP

Difficile de ne pas être touchée par l’histoire de Brendan Fraser qui est passé par des moments sombres et des années d’oublis pour enfin décrocher, à 54 ans, l’Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans The Whale.

Capture d'écran

Jamie Lee Curtis, 64 ans, n’a pu retenir ses larmes après avoir remporté son premier Oscar en carrière : celui de la meilleure actrice de soutien pour le film Everything Everywhere All at Once.

Getty Images via AFP

On vante partout, au lendemain de sa prestation musicale à la cérémonie des Oscars, l’authenticité, la simplicité et l’humanité de Lady Gaga. Celle-ci a chanté en jeans et en t-shirt avant d’aller embrasser ses musiciens pour les remercier de l’avoir accompagnée. Cela après avoir aidé un photographe, tombé rudement sur le tapis rouge, à se relever. Quelle classe !