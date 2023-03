NFL: 25 cibles en défense

C’est le début de la période de négociations sur le marché des joueurs autonomes aujourd’hui. Après avoir fait le portrait des meilleurs joueurs disponibles à l’attaque samedi, place au tableau de chasse en défense. C’est de ce côté du ballon que les plus belles prises sont disponibles.

• À lire aussi: NFL: 25 cibles à l’attaque

1. JAVON HARGRAVE

Plaqueur | Eagles | 30 ans

Photo d’archives, AFP

Lorsqu’il s’est retrouvé sur le marché il y a trois ans, Hargrave était perçu comme un joueur sous-estimé qui gagnait à être connu. Depuis qu’il a fait le saut à Philadelphie, il est devenu un plaqueur très dominant. Il a été le meilleur joueur de l’équipe contre la course, sans compter qu’il applique beaucoup de pression. En voilà un qui va devenir extrêmement riche...

2. TREMAINE EDMUNDS

Secondeur | Bills | 24 ans

Il est dans la ligue depuis déjà cinq ans, mais il n’a que 24 ans. Il vient de connaître sa meilleure saison et s’est établi comme un rouage important de la défense à Buffalo en couverture de passe. C’était pourtant difficile à ce chapitre à ses quatre premières saisons. Est-ce le signe d’un secondeur en pleine ascension ou est-ce une année qui fausse la donne ? Chose certaine, Edmunds est un spécimen athlétique.

3. JESSIE BATES III

Maraudeur | Bengals | 26 ans

Au fil des dernières années, Bates s’est élevé au rang des meilleurs maraudeurs du circuit. Le club de Cincinnati devra distribuer de généreuses prolongations de contrats à ses vedettes à l’attaque dans les prochains mois et l’argent pourrait se faire plus rare ailleurs dans la formation, même pour un pilier comme Bates. Il y a aussi son partenaire maraudeur Vonn Bell qui devient joueur autonome.

4. JAMES BRADBERRY

Demi de coin | Eagles | 29 ans

Après de belles années avec les Panthers de la Caroline et les Giants de New York, Bradberry a atteint un autre niveau la saison dernière à Philadelphie. Il faut dire qu’il évoluait à l’opposé de Darius Slay, ce qui n’a certainement pas nui. Bradberry n’a pas signé un gros contrat il y a un an avec les Eagles et pourrait se montrer plus vorace cette fois. De telles occasions de garnir le compte en banque ne se présentent pas souvent.

5. DRE’MONT JONES

Plaqueur | Broncos | 25 ans

Photo d’archives, AFP

Jones s’est vraiment fait remarquer cette saison au sein de l’excellente brigade défensive à Denver. Les joueurs à l’intérieur de la ligne défensive qui peuvent appliquer la pression comme lui valent leur pesant d’or. Jones revendique en effet 138 pressions sur le quart-arrière depuis 2019, un total impressionnant pour un joueur qui fait trop peu parler de lui.

6. JAMEL DEAN

Demi de coin | Buccaneers | 26 ans

Photo d’archives, AFP

Il forme un bon tandem à Tampa avec Carlton Davis, qui reçoit plus d’attention. Dean est dans la fleur de l’âge et amène un aspect physique dans son jeu qui risque de plaire sur le marché. Il n’est pas le demi de coin qui va réaliser le plus de gros jeux (sept interceptions en quatre saisons), mais il est agressif et généralement solide. Il n’aura pas à patienter longtemps avant de s’enrichir.

7. CHAUNCEY GARDNER-JOHNSON

Maraudeur | Eagles | 25 ans

Photo d’archives, AFP

Les Eagles ont eu toute une prise en transigeant pour Gardner-Johnson avant la dernière campagne. Le maraudeur a brillé en établissant un sommet personnel avec six interceptions, même s’il a raté cinq matchs. C’est le seul point d’interrogation dans son cas, lui qui a manqué 10 parties en deux ans. Sinon, il a le flair et il a le don de jouer dans la tête de ses rivaux avec ses envolées verbales légendaires.

8. LAVONTE DAVID

Secondeur | Buccaneers | 33 ans

David fait partie des secondeurs à l’intérieur qui ont fait leurs preuves depuis longtemps. Année après année, il fait partie des meneurs de la ligue au chapitre des plaqués. Il est aussi durable que polyvalent dans son jeu. Évidemment, à 33 ans, il n’est plus à son premier printemps, mais à court terme, il est loin d’être fini. Il n’a plus la vitesse de ses débuts, mais l’instinct est le même.

9. JORDAN POYER

Maraudeur | Bills | 31 ans

Photo d’archives, AFP

Depuis 2017, Jordan Poyer est un élément clé de la tertiaire des Bills, mais il serait étonnant de le revoir à Buffalo. Ennuyé par les blessures la saison dernière, il a quand même réussi quatre interceptions. Dans les dernières années, bien peu de maraudeurs ont été plus efficaces que lui en couverture de passe. Poyer est un bon leader qui a le succès de son équipe à cœur et qui joue malgré les bobos.

10. BOBBY WAGNER

Secondeur | Rams | 32 ans

Comme Lavonte David, Bobby Wagner ne rajeunit pas, mais le vétéran secondeur a encore montré en 2022, même avec une nouvelle équipe, qu’il pouvait toujours s’imposer. Après 10 saisons avec les Seahawks, il a bien fait à Los Angeles, grâce à 140 plaqués, six sacs du quart et deux interceptions. Difficile de croire qu’il pourrait être au bout du rouleau, mais les Rams le laissent filer puisqu’ils tentent de se rajeunir.

11. ZACH ALLEN

Ailier défensif | Cardinals | 25 ans

Photo d’archives, AFP

Lors de ses quatre campagnes en Arizona, Allen n’a pas cessé de progresser. Il a été déployé autant comme plaqueur à l’intérieur que comme ailier défensif à l’extrémité de la ligne. Ses 5,5 sacs du quart la saison passée ne constituent pas une production monstre, mais il a enregistré un sommet en carrière avec 35 pressions sur le quart-arrière. Cette habileté à déranger dans les tranchées lui vaudra un bon contrat.

12. CAMERON SUTTON

Demi de coin | Steelers | 28 ans

Après avoir mis un certain temps à réellement éclore à Pittsburgh, Sutton s’est imposé comme partant à l’extérieur lors des deux dernières saisons. Selon Pro Football Focus, il n’a alloué que 411 verges l’automne dernier, soit le neuvième plus bas total parmi les partants à la position de demi de coin. À ses premières années, il a aussi beaucoup évolué à l’intérieur, ce qui lui procure plusieurs atouts.

13. Marcus Davenport

Ailier défensif | Saints | 26 ans

Photo d’archives, AFP

Davenport fait partie des joueurs intrigants parce qu’il est très complet comme ailier défensif, autant pour chasser les quarts-arrières que pour freiner le jeu au sol. Le gros hic dans son cas, c’est qu’il a raté 19 matchs lors de ses cinq campagnes en carrière à ce jour à La Nouvelle-Orléans. Il n’y a pas de chasseurs de quarts très dominants qui sont disponibles, donc Davenport risque d’être convoité malgré tout.

14. DAVID LONG

Secondeur | Titans | 26 ans

Long est le prototype moderne du secondeur intérieur qui mise avant tout sur ses qualités athlétiques, plutôt que les monstres du passé qui en imposaient physiquement. Cela ne l’empêche pas d’être extrêmement solide contre la course. Son style très agressif fait en sorte qu’il peut parfois se faire surprendre dans certaines situations de passes, mais dans l’ensemble, il est un secondeur solide.

15. JONATHAN JONES

Demi de coin | Patriots | 29 ans

Pendant la majorité de sa carrière, Jones a évolué à l’intérieur avant d’être muté à l’extérieur la saison dernière. Il a très bien entamé la campagne, avant de connaître des ennuis par la suite. Il ne faudrait pas s’étonner de le voir revenir à l’intérieur à l’approche de la trentaine. Ce n’est pas un désaveu, considérant sa feuille de route à cette position plus naturelle pour lui.

16. JADEVEON CLOWNEY

Ailier défensif | Browns | 30 ans

L’histoire se répète chaque année. Clowney se retrouve sur le marché des joueurs autonomes, il signe un contrat à court terme et le manège recommence l’année suivante. À ce stade, Clowney n’est plus un joueur d’élite dans la NFL et les blessures continuent de le hanter, lui qui n’a pas disputé une saison complète depuis 2017. Il demeure brutal contre la course et peut encore chasser le quart-arrière.

17. PATRICK PETERSON

Demi de coin | Vikings | 32 ans

Dans les dernières années, Peterson semblait amorcer tranquillement l’inévitable déclin, mais il a été sublime la saison dernière, sa deuxième au Minnesota. La tertiaire des Vikings a été bombardée de toutes parts en 2022 et Peterson serait assurément un retour bienvenu. Il est non seulement un vétéran rassurant, mais il peut encore jouer avec aplomb.

18. LEIGHTON VANDER ESCH

Secondeur | Cowboys | 27 ans

Photo d’archives, AFP

Après une première saison prometteuse en 2018, Vander Esch semblait en voie de devenir un secondeur étoile à Dallas. Depuis, les blessures l’ont ralenti, mais il a connu une belle renaissance en 2022, sur les bases d’un contrat d’un an. Il y a quelques bons secondeurs disponibles, qui sont peut-être moins unidimensionnels que Vander Esch, mais sa belle saison lui vaudra d’être considéré.

19. BYRON MURPHY JR.

Demi de coin | Cardinals | 25 ans

Après avoir partagé ses trois premières campagnes entre l’intérieur et l’extérieur au poste de demi de coin, Murphy s’est établi à l’extérieur la saison passée, avec des résultats intéressants, même s’il a été limité à neuf matchs. Il est encore jeune et peut continuer de s’améliorer. Le club de l’Arizona n’a pas beaucoup d’atouts de qualité en défense et il aurait intérêt à ramener Murphy.

20. ROCK YA-SIN

Demi de coin | Raiders | 26 ans

Ya-Sin est un demi de coin qui ne craint pas le jeu robuste et qui tire son épingle du jeu en couverture homme à homme. Las Vegas l’a apprécié après avoir fait son acquisition dans un échange la saison passée. Il ne faut pas le voir comme un demi de coin qui figure parmi la crème, mais il a quand même l’étoffe d’un partant de qualité. Il ne faudrait pas s’étonner qu’il décroche un gros contrat.

5 autres noms intrigants

Sans forcément parler des cinq autres meilleurs athlètes disponibles, voici cinq autres joueurs en défense qui pourraient retenir l’attention

JIMMIE WARD

Maraudeur | 49ers | 31 ans

Traditionnellement utilisé comme maraudeur, il a été déployé comme demi de coin à l’intérieur la saison dernière. Un solide vétéran avec plusieurs cordes à son arc.

DALVIN TOMLINSON

Plaqueur | Vikings | 29 ans

Sans faire de bruit, Tomlinson est un joueur plutôt solide contre la course et il peut aussi appliquer la pression de l’intérieur. Un plaqueur fiable dans l’ensemble.

CHARLES OMENIHU

Ailier défensif | 49ers | 25 ans

Certains diront qu’il n’a enregistré que 4,5 sacs du quart la saison dernière, mais comme joueur de rotation, il applique beaucoup de pression. Il pourrait surprendre dans un plus grand rôle.

T.J. EDWARDS

Secondeur | Eagles | 26 ans

Edwards n’est pas le secondeur qui flashe sur le terrain, mais il est efficace contre le jeu au sol et en couverture de passe. Un bon joueur qui passe sous silence.

MARCUS PETERS

Demi de coin | Ravens | 30 ans

Le vétéran demi de coin n’a obtenu qu’une interception la saison passée, mais il a maintes fois démontré qu’il peut réaliser de gros jeux. Il peut encore jouer.