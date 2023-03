NFL: place aux joueurs autonomes

Techniquement, le marché des joueurs autonomes dans la NFL se met en branle mercredi, mais depuis lundi midi, les équipes ont le droit de négocier avec les objets de leur convoitise. Une saisissante valse de dollars bat donc son plein, tandis que le mystère plane toujours concernant le destin du quart vedette Aaron Rodgers. Voici un aperçu des nouvelles les plus importantes.

LA SAGA AARON RODGERS

Photo d'archives, AFP

Tout indique que le quart-arrière Aaron Rodgers pourrait quitter les Packers pour les Jets dans le cadre d’un échange. Plusieurs informateurs branchés estiment que c’est le scénario le plus plausible, mais rien n’était encore confirmé au moment d’écrire ces lignes.

LA PRISE DU JOUR

Photo d'archives, AFP

Le plaqueur étoile Javon Hargrave était le meilleur joueur disponible, toutes positions confondues. Il passe des Eagles aux 49ers après une superbe saison de 11 sacs du quart. Le contrat de quatre saisons pour 84 millions en fait l’un des plaqueurs les mieux rémunérés. Avec Nick Bosa et Arik Armstead, la ligne défensive des 49ers fera un malheur.

NOUVEAU PROTECTEUR DE MAHOMES

Photo d'archives, AFP

Les Chiefs ont aussi fait du bruit sur la ligne offensive. Tout indique qu’ils ne ramèneront pas à bord le bloqueur à gauche Orlando Brown Jr puisqu’ils ont donné 80 millions sur quatre ans à l’ex-Jaguar Jawaan Taylor. Il a toujours évolué du côté droit, mais il fera sans doute la transition pour devenir le protecteur de l’angle mort de Patrick Mahomes.

UN MUR POUR RUSSELL WILSON

Photo d'archives, AFP

À sa première saison désastreuse avec les Broncos, le quart-arrière Russell Wilson a été victime de 55 sacs, un sommet dans la ligue. L’équipe en a pris bonne note en embauchant le garde à gauche Ben Powers (4 ans, 52 millions) et le bloqueur à droite Mike McGlinchey (5 ans, 87 millions) pour mieux le protéger.

LES BEARS DÉPENSENT

Photo d'archives, AFP

Les Bears ont reconstruit leur groupe de secondeurs à l’intérieur avec l’ancien des Bills Tremaine Edmunds (4 ans, 72 millions) et l’ancien des Eagles

TJ Edwards (3 ans, 19,5 millions). Ils ont aussi obtenu le garde Nate Davis, qui comble un besoin énorme.

MUNITIONS CONTRE LA PASSE

Les Lions sont allés chercher un demi de coin qui passe sous le radar, mais qui leur rendra de fiers services par sa polyvalence et sa volonté de se salir le nez, en Cam Sutton. L’ex-Steeler s’est mérité un contrat de trois ans pour 33 millions. De leur côté, les Falcons ont embauché l’un des bons maraudeurs du circuit en Jessie Bates, des Bengals (4 ans, 64 millions). Les Bengals ont perdu leur autre maraudeur partant, Vonn Bell, aux mains des Panthers.

NOUVEAU NID POUR JIMMY G

Photo d'archives, AFP

Jimmy Garoppolo part de San Francisco et prend la direction de Las Vegas. Chez les Raiders, il renoue avec son ancien coordonnateur offensif Josh McDaniels. Il y a donc une familiarité avec son système de jeu. Son contrat est pour trois ans (72,5 millions), mais il pourrait être libéré sans trop de contraintes après deux saisons.

DES RETOURS

Photo d'archives, AFP

Le marché des joueurs autonomes, c’est aussi l’occasion pour certains de rester à la maison. C’est le cas du secondeur des Bengals Germaine Pratt (3 ans, 21 millions) et des demis de coin Jamel Dean (4 ans, 52 millions) et Jonathan Jones (2 ans, 19 millions), qui reviennent respectivement avec les Buccaneers et les Patriots.