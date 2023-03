Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) déclarait que l’épidémie de coronavirus COVID-19 pouvait être qualifiée de pandémie. Trois ans plus tard, qu’avons-nous appris au Québec?

Avec le recul, force est de constater que la société québécoise s’est montrée solidaire et résiliente. Ensemble, nous nous sommes tenus debout, et ce, malgré l’inconnu, affrontant nos peurs face à ces multiples vagues de pandémie. Bien sûr — et cela a été souligné à maintes reprises — nos travailleurs de la santé ont été au rendez-vous pour prendre soin de nous. Nous leur devons plus qu’une fière chandelle! Ils ont navigué avec dévouement, professionnalisme et calme en offrant le meilleur d’eux-mêmes.

Un rôle élargi pour les professions de la santé

La pandémie nous a rappelé que les professionnels de la santé œuvrant dans les pharmacies sont parmi les plus accessibles. Certes, on a beaucoup parlé du rôle des médecins et des infirmières, avec raison, mais le rôle du pharmacien ne peut être négligé.

Au-delà de délivrer des ordonnances et de conseiller les patients, les rôles des pharmaciens, des techniciens en pharmacie, et des infirmières se sont élargis. Les Québécois peuvent maintenant accéder à de plus en plus de services de soins primaires et de santé publique en pharmacie, tels que la gestion avancée de la pharmacothérapie, les services de gestion des maladies chroniques, la vaccination, entre autres.

Mois de la reconnaissance de la pharmacie

Mars représente aussi le Mois de la reconnaissance de la pharmacie. Je vous invite alors à lever votre chapeau à nos pharmaciens, aux quatre coins du Québec. Dépistage, vaccination et prescription de traitements approuvés contre la COVID-19, ils ont déployé d’admirables efforts pour le bien-être de tous.

De fait, nos pharmacies québécoises ont bonifié les soins de première ligne, avec un impact immédiat en informant les gens, notamment, des risques de développer des symptômes sévères de la COVID-19. Voilà qui est bénéfique puisque les personnes symptomatiques ont accès, grâce aux pharmaciens, aux traitements contre la COVID-19 dans des délais plus courts, ce qui réduit les risques d’hospitalisation et le niveau d’occupation des urgences.

Pendant ces trois dernières années, nous avons constaté l’importance de la collaboration et de notre capacité collective à faire avancer la science. Alors que la pandémie est toujours présente, les structures mises en place pour éviter la propagation du virus commencent à s’atténuer ou bien à s’appliquer dans de nouveaux contextes. Le monde évolue, alors que d’autres questions importantes restent dans l’esprit du public. Si le passage à une quasi-normalité est positif, il nous place également à un moment de péril potentiel. Nous avons une fenêtre d’opportunité et il nous incombe à tous de veiller à ce que la COVID-19 ne soit pas considérée comme une « note de bas de page » de l’histoire, mais comme un catalyseur du changement.

Planification nécessaire

Nous avons appris aussi que, pour faire face à une éventuelle prochaine crise, nous devons nous y préparer dès maintenant, envisager les options possibles, et nous donner les moyens de les déployer efficacement et rapidement. Collaborer aussi bien dans la planification que dans la mise en œuvre, en misant sur les forces des divers intervenants, avec ouverture et engagement.

Ne perdons pas de vue les leçons que nous avons tirées de la pandémie et faisons preuve d’une vigilance continue en saluant la résilience du personnel de santé.

Photo fournie par Pfizer Canada

Fabien Paquette, Leader—Gamme de vaccins ARNm et antiviraux chez Pfizer Canada