Patinage de vitesse: un nouveau départ aux Pays-Bas

HEERENVEEN | Après deux ans à la barre de l’équipe de France et une expérience cauchemardesque aux Jeux olympiques de Pékin, Annie Sarrat a rebondi aux Pays-Bas où elle se plaît énormément dans son rôle d’entraîneuse adjointe avec l’équipe néerlandaise de patinage de vitesse courte piste.

Après les Jeux de Pékin où elle a été en isolement 20 jours sur 26 après avoir été déclarée positive à la COVID-19, la Montréalaise qui avait travaillé avec l’équipe canadienne dans le passé avait décidé de ne pas retourner en France où le contexte ne se prêtait pas au développement de patineurs de pointe.

« J’ai reçu trois offres, a souligné Sarrat qui possède les nationalités canadienne et française. Le Canada m’a approchée et nous avons eu quelques discussions, mais ça s’est arrêté là. Les Pays-Bas m’ont offert des conditions intéressantes alors que je ne veux pas identifier le troisième pays. »

Si elle n’a pas obtenu le poste d’entraîneuse en chef, Sarrat est très heureuse du rôle qu’on lui a confié.

Photo fournie par Annie Sarrat

« Rôle très important »

« L’analyse technique et tactique est souvent délaissée, a-t-elle expliqué. J’aide aussi à la planification de l’entraînement, ce que j’ai fait pendant deux ans en France. L’entraîneur-chef dicte aux athlètes ce que je prépare. Mon rôle est très important et ça me plaît vraiment. »

Dans un pays où le longue piste occupe une très grande place, il n’est pas toujours évident pour le courte piste de tirer son épingle du jeu. Sarrat estime qu’elle est débarquée à Heerenveen au bon moment.

« Le timing est bon parce que la Fédération a procédé à une reconstruction considérable de l’équipe. On retrouve sept nouveaux visages sur 11 au sein du personnel d’encadrement. C’est un nouveau départ en cette première année du cycle olympique. L’identité néerlandaise est très importante, et c’est pourquoi la Fédération a misé sur Niels Kerstholt qui possède peu d’expérience. Je respecte leur choix de miser sur un entraîneur-chef local. »

Les Pays-Bas ont très bien fait au championnat mondial qui vient de se terminer à Séoul. Une récolte de huit médailles, dont cinq d’or, leur a permis de devancer le Canada qui a mis la main sur six médailles.

Photo fournie par Lotte Bolhuis

Bonne récolte au mondial

« Avant mon arrivée, plusieurs athlètes avaient été délaissés et ils remontent à la surface. Les femmes présentent un bon potentiel avec Suzanne Schulting et Xandra Velzeboer, mais un de mes défis est de remettre sur pied l’équipe masculine afin qu’elle soit compétitive à Milan-Cortina d’Ampezzo en 2026. Je suis très satisfaite des progrès. »

« Nous sommes beaucoup, beaucoup dans l’ombre du longue piste, de poursuivre celle qui a patiné sous les couleurs de la France au championnat mondial junior de 1995. Nous sommes très méconnus et la visibilité touche le longue piste avec l’énorme promotion de l’Académie Sven Kramer alors qu’il n’y a rien pour le courte piste. »

Embauchée par Gaétan Boucher comme premier entraîneur du club de Rosemère après sa retraite, Sarrat a par la suite travaillé avec l’équipe nationale et le club de Pointe-aux-Trembles.

Conciliation travail-famille

En 2011, après avoir donné naissance à son premier enfant, Sarrat a quitté le patin jusqu’en 2019 au moment où ses deux fils ont fait leur entrée à l’école.

« J’ai fait quelques petits contrats pour Patinage de vitesse Canada à mon retour, mais j’ai réalisé que je devais regarder ailleurs si je voulais retourner sur la scène internationale. Les portes étaient fermées et je n’aimais pas le mode de fonctionnement. »

En pleine pandémie mondiale, à l’été 2020, Sarrat est partie pour la France avec ses deux garçons et son conjoint. Séparée un an après son arrivée chez nos cousins, l’entraîneuse retourne en France une semaine par mois et les enfants profitent des vacances scolaires pour la visiter aux Pays-Bas.

« On a trouvé une façon de bien concilier la famille et le travail sans que ça affecte l’équipe. »