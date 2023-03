«Plusieurs» piétons happés par une camionnette à Amqui

Plusieurs piétons qui marchaient en bordure de la rue ont été fauchés par une camionnette, lundi après-midi, au centre-ville d’Amqui, dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon les autorités, la vie de «certains piétons» serait menacée.

Le drame s’est produit un peu après 15 h, sur le boulevard Saint-Benoit Ouest (route 132), devant la microbrasserie La Captive.

«Les circonstances de cet événement restent à être éclaircies», a mentionné le sergent Claude Doiron, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ).

On déplorerait plusieurs blessés, dont certains qui se trouvent entre la vie et la mort à l’hôpital. Un code orange, déployé lorsqu'il y a six blessés ou plus, a d'ailleurs été déclenché à l'hôpital d'Amqui, selon TVA Nouvelles. De l'appui psychologique est également offert à ceux et celles qui ont été témoins de la scène.

Je prend la direction d’Amqui et j’annule ma présence de demain à l’@Assnat. Je suis en communication avec le ministre @fbonnardelCAQ. Le bilan serait très lourd. Plus d’informations à venir. Je suis troublé par ce qu’on me rapporte. https://t.co/Mpwx2K9Hnx — Pascal Bérubé (@PascalBerube) March 13, 2023

La SQ n’a pas voulu s’avancer quant au nombre exact de victimes.

Le conducteur de la camionnette a été transporté au poste de police afin d’être rencontré par les enquêteurs.

On ignore pour le moment si des accusations criminelles pourraient être portées contre lui.