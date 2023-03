PSPP croit qu'il peut concentrer le vote souverainiste au PQ et battre la CAQ en 2026

La fatigue du gouvernement Legault favorisera le Parti québécois aux prochaines élections, croit Paul St-Pierre Plamondon, qui estime qu’il n’a pas besoin de Québec solidaire pour prendre le pouvoir et faire la souveraineté.

• À lire aussi: Vote de confiance: PSPP obtient un appui record de 98,51%

«C’est une certitude: tous les gouvernements ont une fin de cycle. Un gouvernement épuisé, usé, embourbé, finit toujours par laisser le pouvoir à un autre parti», a-t-il lancé en entrevue avec l’Agence QMI, en marge du congrès national du PQ.

Ce parti, croit-il, pourrait bien être le sien. «Ce qui nous distingue de tous les autres, c’est qu’on a une vision d’avenir», a expliqué le chef péquiste, en affirmant que la politique n’est pas une affaire de stratagèmes et de tactiques.

«Ma stratégie est de ne pas avoir de stratégie, et tout simplement de dire le plus simplement possible ce que je pense quant à notre avenir», a indiqué Paul St-Pierre Plamondon.

Ainsi exclut-il d’emblée toute alliance avec Québec solidaire, même quand on lui fait remarquer que la fragmentation de l’opposition profite plus souvent qu’autrement au parti au pouvoir dans un système électoral comme le nôtre.

«Non, ce n’est juste pas dans les cartons», a-t-il lâché, en glissant que «tout le monde peut faire le constat factuel» que QS n’est pas un parti indépendantiste.

Parler à tout le monde

Le PQ s’est-il engagé à produire de la documentation souverainiste, comme un «budget de l’an 1» ou encore un «livre blanc» sur l’indépendance, dans le but de consolider sa base dans la foulée du pire revers électoral du parti ?

«C’est exactement l’inverse», a répondu Paul St-Pierre Plamondon en sursautant.

Assis sur le bout de sa chaise, le chef péquiste soutient que son parti ne cible même pas d’électorat en particulier. «On ne se dit pas qu’on va dire telle chose pour aller chercher des votes à QS ou chez les conservateurs ou à la CAQ. On parle à tout le monde, tout le temps, c’est tout.»

Parcours atypique

Le chef péquiste remarque par ailleurs que son parcours l’a mené à travailler dans des environnements peu fertiles pour les idées souverainistes, comme «des tours à bureaux à Montréal». C’est là, à son avis, un atout dans jeu.

«Je suis éduqué par l’Université McGill en droit, et par l’Université d’Oxford (...), a expliqué Paul St-Pierre Plamondon. Je parle danois, j’ai étudié en Suède, j’ai vécu en Norvège, j’ai travaillé en Angleterre. C’est un profil, pour mon adolescence et ma vingtaine, absolument atypique pour le PQ.»

«Peut-être que ça me permettra de m’adresser non pas davantage au créneau plus typique, déjà convaincu de la nécessité de la souveraineté, mais vraiment à tout le monde», philosophe-t-il, la joue appuyée sur le poing.