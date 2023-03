Saint-Anselme finaliste au concours Kraft Hockeyville 2023

La petite municipalité de Saint-Anselme, dans Bellechasse, peut rêver à la LNH. La ville d’un peu plus de 4000 habitants fait partie des quatre finalistes au concours Kraft Hockeyville 2023.

Si Saint-Anselme devait l’emporter au terme du vote populaire qui se déroule du 31 mars (9 h) au 1er avril (17 h), le centre sportif Bellechasse-Dorchester serait le théâtre d’un match présaison de la LNH en plus de recevoir un chèque de 250 000 $ pour se refaire une cure de beauté.

Les autres villes finalistes sont Maple Ridge (Colombie-Britannique), Sainte-Anne (Manitoba) et West Lorne (Ontario).

Le concours, lancé en 2006, a couronné une seule fois une municipalité québécoise, quand l’Aréna Benoît-Lévesque de Roberval avait été le théâtre d’un duel entre les Canadiens et les Sabres, le 23 septembre 2008.

Besoin d’amour

Le centre sportif Bellechasse-Dorchester a été construit en 1978. Financé par les résidents de Saint-Anselme, il a depuis été le théâtre de matchs de hockey, collectes de fonds, spectacles de musique et camps de jour.

S’il avait fière allure au départ, l’endroit aurait besoin d’amour aujourd’hui. En remportant la cagnotte, il serait possible de «changer les bandes de la patinoire, colmater les fuites du toit, améliorer les systèmes de réfrigération, ajuster le système de ventilation et plus encore», selon le communiqué diffusé par Kraft Hockeyville.

Depuis ses débuts, le concours Kraft Hockeyville a permis de verser 4,5 millions à 93 infrastructures sportives au Canada.

En plus du gagnant qui mettra la main sur 250 000 $, les trois autres collectivités obtiendront 10 000 $ chacune.