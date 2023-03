7 destinations cool et authentiques pour un voyage dans le Sud

Qu’est-ce qui fait qu’une destination devient branchée, mais sait conserver son authenticité? Est-ce que ce sont les vacanciers qui s’y rendent, leur nombre relativement restreint ou plutôt l’énergie des habitants, leur culture unique et la vie artistique qui y perdure?

Pour les voyageurs qui recherchent une accessibilité semblable à celle des forfaits tout compris, mais qui souhaitent sortir davantage des sentiers battus, voici quelques destinations de bord de mer qui semblent avoir trouvé un juste – mais fragile – équilibre entre développement touristique, authenticité et respect des communautés locales.

Certains de ces lieux ont su rester relativement intacts en proposant des hébergements de type écolodge de petite taille ou en n’acceptant pas de recevoir de navires de croisière, par exemple. Tous demeurent connectés à leur environnement.

VOICI 7 DESTINATIONS TOURISTIQUES MAIS AUTHENTIQUES POUR UN SÉJOUR DANS LE SUD:

1. Isla Holbox, Mexique

Unsplash / The Free Birds

Situé sur la côte nord de la péninsule du Yucatan, Isla Holbox est un havre de paix pour les voyageurs désirant se reposer dans un paradis tropical. Située dans la réserve faunique de Yum Balam, cette île sans voiture a beaucoup à offrir, à commencer par une centaine d’espèces d’oiseaux (spatules, pélicans, flamants roses...). Il y a aussi les requins-baleines, présents entre le début juin et la mi-septembre, à qui l’île doit sa renommée mondiale. On y trouve plusieurs hôtels tout inclus.

Des idées d’hébergements: Mystique Holbox by Royalton, A Tribute Portfolio Resort , Villas HM Palapas del Mar , Villas HM Paraiso del Mar

Infos: visitmexico.com

2. Bathsheba et Silver Sands, Barbade

Ariane Arpin-Delorme

Sans aucun doute l’une des plus belles îles des Caraïbes, la Barbade, avec sa forte culture et son ensoleillement à longueur d’année, demeure l’un des endroits chouchous des Caraïbes pour pratiquer le surf (baie de Freights, Surfer Point, Christ Church ou Soup Bowl). Une population de nomades numériques s’y est installée au cours des dernières années. Pour un séjour, pensez aux communautés de Bathsheba (côte est) et Silver Sands (côte sud).

Crédit: Ariane Arpin-Delorme

Idées d’hébergements: The Atlantis Historic Inn , Eco Lifestyle Lodge , Ocean Blue Resort, O2 Beach Club & Spa, Sea Breeze Beach House

Infos: www.visitbarbados.org

3. Bocas del Toro, Panama

Unsplash / Chema Photo

Bocas del Toro est une petite ville vibrante qui offre diverses options d’hébergement et de restauration. Les îles environnantes, anciennement prolifiques pour le commerce de bananes, chocolat et bois tropicaux, sont occupées par les peuples Ngobe, aux traditions heureusement encore bien ancrées. Le parc national de Zapatillas propose une immense forêt enchantée entourée de plages paradisiaques.

Idées d’hébergements: Punta Caracol Aqua Lodge , Playa Tortuga Beach Resort , Buccaneer Resort

Infos: www.tourismpanama.com

4. Kralendijk, Bonaire

Unsplash / Patrycja Polechonska

Vous êtes amateurs de plongée sous-marine? Vous tomberez en amour avec Bonaire, où vous pourrez en faire à partir de la plage. Bénéficiant des alizés chauds presque à longueur d'année, Bonaire est aussi le paradis des sports de vent. L’ambiance décontractée, la nature sauvage préservée du parc national de Washington Slagbaai à découvrir en randonnée et les marais salins rosés ou mangroves à parcourir en kayak incitent à ne plus quitter l’île.

Idées d’hébergements: Plaza Beach & Dive Resort Bonaire , Divi Flamingo Beach Resort & Casino , Harbour Village Beach Club

Infos: bonaireisland.com

5. Puerto Viejo de Talamanca, Costa Rica

UNSPLASH / Milada Vigerova

Simplement connue sous le nom de Puerto Viejo par ses habitants (à ne pas confondre avec Puerto Viejo de Sarapiqui), cette ville animée se trouve sur la côte caraïbe du Costa Rica. Autrefois un petit village de pêcheurs, ce coin fait maintenant partie des destinations de surf les mieux notées au monde (Salsa Brava et Playa Cocles), mais il a conservé son charme hippie. Avec un heureux mélange de cultures autochtones, afro-caribéenne et bribri, Puerto Viejo est unique.

Idées d’hébergements: Cariblue Beach & Jungle Resort , Le Cameleon Boutique Hotel , Hotel Aguas Claras , Umani Hotel Garden Spa , Hotel Banana Azul

Infos: www.visitcostarica.com

6. Rincón, Porto Rico

UNSPLASH / Harry Gillen

Reconnue pour ses magnifiques couchers de soleil, Rincón est située à l'extrémité ouest de l’île de Porto Rico, là où l'Atlantique rejoint la mer des Caraïbes. Forte de sa communauté de surfeurs, Rincón est un lieu à l’ambiance décontractée, peu américanisée et offrant une gastronomie variée. De janvier à mars, les baleines en migration viennent visiter ses rives.

Idées d’hébergements: Rincón of the Seas Caribbean Hotel & Villas , Villa Cofresi Hotel & Restaurant , Serenity Rincón , Lazy Parrot Inn

Infos: www.discoverpuertorico.com

7. Saint-Philip, Antigua

Unsplash / Rick Jamison

Le littoral d'Antigua est baigné presque exclusivement par la mer des Caraïbes et est étreint par plus de 150 km de côtes sublimes. Ses 365 plages de sable rose et blanc, ses eaux cristallines et son climat que l’on décrit comme l’un des plus agréables au monde en font un bijou à découvrir. Sans oublier son île sœur, Barbuda.

Idées d’hébergements: Carlisle Bay , Coco Bay Resort , Curtain Bluff , Hammock Cove Resort & Spa , The Veranda Resort & Spa

Infos: www.visitantiguabarbuda.com

À noter

Certains de ces hébergements ne sont pas nécessairement offerts par les grossistes canadiens traditionnels (Vacances Air Canada, Air Transat, Sunwing, WestJet), mais plutôt en prestations à la carte en direct ou par d’autres plateformes de réservations populaires (Expedia.ca, Booking.com, Hotel.com, Travelocity...). Une agence de voyages pourra aussi vous guider.