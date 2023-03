Théodore Pellerin interprétera l’amoureux de Karl Lagerfeld

L’acteur québécois Théodore Pellerin a décroché le rôle de Jacques de Bascher, le dandy parisien, amant d’Yves Saint-Laurent et amoureux de Karl Lagerfeld, dans la série de Disney+ Kaiser Karl.

L’équipe derrière la série qui portera sur le designer Karl Lagerfeld cherchait son Jacques de Bascher, et c’est au Québec qu’elle l’a trouvé. La nouvelle a été rendue publique le 9 mars dernier avec la publication de Disney + France qui dévoilait la distribution complète de la série très attendue.

À 25 ans, le comédien Théodore Pellerin poursuit sa lancée internationale en interprétant celui qui fut l’amant du couturier allemand pendant près de 18 ans. La distribution «haute couture» comprend le comédien germano-espagnol Daniel Brühl (Karl Lagerfeld) et l’acteur français Arnaud Valois (Yves Saint-Laurent).

Réalisée par Jérôme Salle et Audrey Estrougo, la série originale française Kaiser Karl relatera l’histoire de l’ascension du couturier dans le monde de la haute couture parisienne dans les années 70. Elle sera composée de six épisodes et réunira plus de 2200 figurants évoluant dans 40 décors différents. Trois mille costumes y apparaîtront, dont 160 qui ont entièrement été créés par les ateliers de couture œuvrant pour la série de Disney+.

On se souvient que le designer Karl Lagerfeld est décédé en 2019 à l’âge de 85 ans.

Vanity Fair

Dans le titre d'un article du 11 mars dernier du magazine Vanity Fair France, il est écrit que «le rôle de Jacques de Bascher promet d’être sulfureux», alors qu’il dévoilerait un Théodore Pellerin glamour et stylé.

«En dévoilant une facette séductrice, tourmentée et décadente de son jeu d’acteur, Théodore Pellerin pourrait bien devenir le plus magnétique des Jacques de Bascher», explique-t-on, en insistant sur la présence de scènes «particulièrement sulfureuses pour ce personnage haut en couleur: nudité, relations sexuelles entre plusieurs partenaires, soirées fiévreuses...»

Théodore Pellerin y est désigné comme une «étoile montante qui fait sa place dans l’industrie du cinéma internationale». On mentionne ses divers prix d’interprétation pour le film québécois Chien de garde, son rôle dans Boy Erased mettant en vedette les vedettes américaines Nicole Kidman et Russell Crowe, et son récent rôle dans le long métrage de Lionel Baier La Dérive des continents (au sud) avec l’actrice Isabelle Carré.

Plusieurs projets

Théodore Pellerin tiendra également le rôle principal de Solo, le troisième long métrage de Sophie Dupuis, dont la sortie est prévue plus tard cette année. Il interprétera le rôle de Simon, baignant dans le monde du drag.

En entrevue avec le magazine Technikart en février dernier, l’acteur que l’on verra également en avril dans Beau Is Afraid avec Joaquin Phoenix a raconté:

«C’était un vrai désir de jouer en se libérant du poids de la masculinité et de m’émanciper de mon éducation. Ça a été très important aussi dans le processus avec Sophie de ne pas créer une identité féminine trop caricaturale, mais de trouver puis de développer la féminité du personnage et, naturellement, la mienne.»

L’acteur sera également de la série Franklin avec Michael Douglas et Noah Jupe qui sortira plus tard cette année sur Apple TV.