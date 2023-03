Trop de post-traitement au point de falsifier les images de la Lune?

Il y a tellement de traitement par les algorithmes des appareils photo des téléphones modernes que cette photo de la Lune est littéralement falsifiée.

Cette nouvelle aperçue dans les colonnes de la plateforme Reddit révèle le degré de traitement que les caméras de Samsung appliquent aux photos de la Lune, brouillant encore davantage la frontière entre images réelles et images truquées à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

Depuis des années, les téléphones Samsung compatibles avec la fonction «Space Zoom» sont connus pour leur capacité à prendre des photos incroyablement détaillées de la Lune. Mais un récent message posté sur Reddit a montré en termes clairs la quantité de traitement informatique effectué par les téléphones intelligents l'entreprise et, compte tenu des preuves fournies : les photos de la Lune prises par Samsung sont fausses.

Qu’est-ce qui fait qu'une photo est fausse? C’est un pensez-y-bien concernant les appareils photo numériques, à Photoshop, aux filtres Instagram et à bien d'autres choses encore.

Méthode comparative des images de la Lune

Le test des téléphones Samsung réalisé par l'utilisateur Reddit u/ibreakphotos était ingénieux par sa simplicité. Il a créé une photo volontairement floue de la Lune, l'a affichée sur un écran d'ordinateur, puis a photographié cette image à l'aide d'un Samsung S23 Ultra.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, la première image sur l'écran ne montrait aucun détail, mais l'image résultante montrait une «photographie» claire et nette de la Lune. Le S23 Ultra a ajouté des détails qui n'existaient pas auparavant. Il n'y a pas eu de mise à l'échelle de pixels flous ni de récupération de données apparemment perdues. Il y avait simplement une nouvelle Lune – mais fausse.

La controverse n'est pas nouvelle. Les gens posent des questions sur la photographie de la Lune par Samsung depuis que l'entreprise a dévoilé une fonction de zoom spatial 100x dans son S20 Ultra en 2020. Certains ont accusé la société de simplement copier et coller des textures prédéfinies sur des images de la Lune pour produire ses photographies, mais Samsung affirme que le processus est plus complexe que cela.

Abonné u/ibreakphotos sur Reddit

Dès 2021...

En 2021, Input Mag a publié un long article sur les «fausses photos détaillées de la Lune» prises par le Galaxy S21 Ultra. Samsung a déclaré à la publication qu'«aucun effet de superposition d'images ou de texture n'est appliqué lors de la prise d'une photo», mais que la société utilise l'IA pour détecter la présence de la Lune et «offre ensuite une fonction d'amélioration des détails en réduisant les flous et les bruits».

L'interprétation la plus généreuse est que le processus de Samsung capture des détails flous dans la photographie originale et les met à l'échelle en utilisant l'intelligence artificielle. Il s'agit d'une technique éprouvée, mais qui présente des problèmes. Comme le montrent les tests de Reddit, le processus de Samsung est plus intrusif que cela: il ne se contente pas d'améliorer la netteté des détails flous, il les crée. C'est à ce stade que la plupart des gens conviendront que l'image résultante est, pour le meilleur ou pour le pire, fausse.

Dans ce cas particulier, cependant, les images de la Lune capturées par le téléphone de Samsung semblent moins être le résultat de données optiques que le produit d'un processus informatique. En d'autres termes, il s'agit davantage d'une image générée que d'une photo.