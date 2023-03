Un Montréalais coincé seul et sans papier en Jamaïque depuis quatre mois

Un voyage d’amoureux a viré au cauchemar pour un couple de Montréalais dont le conjoint n’a pu rentrer de la Jamaïque depuis novembre dernier, car il n’avait pas sa carte de résident permanent.

«C’est indescriptible. J’ai tout fait ce qu’il a été dit de faire. Mais rien ne bouge», se désole Colvin Dottin, 65 ans, visiblement découragé, lors d’un entretien en vidéoconférence avec Le Journal.

«On m’a dit que j’étais prioritaire. Je n’ai pas entendu reparler d’eux», poursuit-il.

Depuis plus de 110 jours, le Montréalais originaire de la Barbade, dans les Caraïbes, se dit coincé en Jamaïque, où sa conjointe et lui étaient allés en voyage pour ce qui devait être une célébration de son anniversaire, et le soulignement de sa retraite.

Le séjour devait s’étirer du 9 au 23 novembre dernier. Or, au moment de son vol de retour, celui qui réside ici depuis plus de 35 ans s’est fait refuser l’embarquement. Il ne présentait pas les documents requis pour rentrer au Canada, lui a-t-on alors dit.

Il avait bien, sur lui, un papier prouvant sa résidence permanente, mais n’avait pas fait faire la carte désormais exigée pour les voyages hors pays.

«C’était un voyage surprise. Il a su la veille qu’on partait», confie sa conjointe, Christine Giroux, 42 ans, consciente du blâme qui leur revient.

Attente coûteuse

La dame s’est donc résignée à rentrer seule, même si son conjoint des sept dernières années est son aidant naturel.

«J’ai été victime de violence conjugale. Je ne me sens pas en sécurité dehors», confie-t-elle, disant avoir été malade sur le vol, tellement elle était bouleversée.

«C’est vraiment mon conjoint qui s’occupe de moi», affirme Mme Giroux.

Les frais engagés jusqu’ici pour permettre à M. Dottin de se loger et de se nourrir en attendant de pouvoir revenir avoisinent les 10 000 $.

«C’est très long, souffle Mme Giroux. J’avais un petit coussin. Là, je n’en ai plus. C’est gênant de demander à des amis.»

«Les gens à l’immigration, on n’a plus de nouvelles d’eux. J’ai tout donné les documents demandés. Ils attendent quoi?» déplore-t-elle.

Cas fréquents

On ressent la détresse de M. Dottin, agité dans sa minuscule chambre d’hôtel. «Si j’avais commis un crime, ils m’auraient déjà ramené», s’insurge le père de six enfants sans antécédents judiciaires.

Selon Me Jean-François Bertrand, expert en immigration, bien qu’il les trouve malheureux, ces cas sont fréquents.

«On en voit beaucoup. Il y en a qui sont pris durant deux ans. C’est pour éliminer ceux qui veulent profiter du Canada. Il n’y a pas un avion qui va le laisser embarquer sans la carte. Il n’y a rien d’anormal.»

Dimanche, Le Journal rapportait d’ailleurs qu’une mère de famille était coincée à Cuba depuis trois semaines, pour des raisons similaires.