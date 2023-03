Une comédie noire et soignée

Montée à l’Espace Go, Le traitement de la nuit est une comédie noire aussi soignée que singulière.

Issue de l’imagination fertile d’Evelyne de la Chenelière, cette création joue avec le concret et l’absurde, le rêve et la réalité, le jour et la nuit. Cette amoureuse des mots présente un texte peaufiné, qui mélange des formules directes comme « à quoi ça sert de rêver si c’est comme dans la vie ? » avec des phrases empreintes de lyrisme.

Son récit dépeint une femme et son conjoint qui soupent en admirant le paysage et leur propriété dont prend soin leur jardinier. Puis revient leur fille, de retour d’une autre fugue.

Ce tableau se répète en boucle en prenant différentes tangentes, au gré des explications des quatre personnages. Accroché à ces mots, le spectateur est aux prises avec des versions contradictoires de la même histoire.

Cette dernière demeure assez compréhensible, mais elle exige toutefois un effort de concentration, puisqu’elle n’est ni linéaire ni toujours cohérente. L’autrice s’amuse avec le public en modifiant certaines certitudes au fur et à mesure que la trame se redéfinit.

Merveilleuse Anne-Marie Cadieux

Anne-Marie Cadieux est brillante dans le rôle de cette mère dépressive, mais énergique qui veut faire comme si de rien n’était lorsque sa fille réapparaît. Cette dernière est incarnée par Marie-Pier Labrecque. Henri Chassé se glisse dans la peau du père tandis que Lyndz Dantiste joue le jardinier.

Cette solide distribution est menée de main de maître par Denis Marleau. Sa mise en scène est chirurgicale. Tous les gestes, les intonations et le rythme semblent soigneusement dosés dans cette proposition qui ne dure qu’une heure.

La scénographie et la vidéo de Stéphanie Jasmin forcent aussi le respect. Le décor stylisé est tout simplement parfait. C’est du travail extrêmement réussi.

Axée sur la parole plutôt que l’action, cette pièce contenant son lot d’étrangetés et un humour corrosif n’est certainement pas pour tous, mais elle saura plaire à ceux qui aiment bien sortir des sentiers battus.

La pièce Le traitement de la nuit est présentée à l’Espace Go jusqu’au 2 avril.

Le traitement de la nuit ★★★1⁄2

Une mise en scène de Denis Marleau

Avec Anne-Marie Cadieux, Henri Chassé, Lyndz Dantiste et Marie-Pier Labrecque.