Une soirée de rêve se transforme en cauchemar pour Artturi Lehkonen

Artturi Lehkonen espérait sûrement mieux comme fin de soirée, lundi, à l’occasion de ses retrouvailles avec le Tricolore qui se sont terminées plus tôt que prévu.

Après avoir inscrit deux buts à son premier match au Centre Bell depuis l’échange qui l’a fait passer du Canadien de Montréal à l’Avalanche du Colorado, l’attaquant s’est fracturé un doigt.

En conférence de presse après la partie, l’entraîneur-chef Jared Bednar a expliqué que le Finlandais allait quitter l’entourage de l’équipe pour retourner à Denver, où il sera opéré.

«Ce sera quatre à six semaines [d’absence] et peut-être plus, a affirmé le pilote. C’est une grosse perte.»

«La bonne nouvelle, c’est que c’est juste un doigt, a ajouté Bednar. C’est la main la plus haute sur son bâton. Il peut donc continuer de s’entraîner.»

Le match de Lehkonen contre son ancienne équipe a pris fin en deuxième période. Il avait précédemment participé aux efforts des «Avs», qui ont dominé la Sainte-Flanelle au compte de 8 à 4.

Seulement quelques instants après avoir été honoré par le Canadien dans une vidéo, Lehkonen a touché la cible en première période. La foule l’a chaudement applaudi, comme dans le temps qu’il faisait mouche dans l’uniforme bleu-blanc-rouge.

C’était le deuxième but du match du numéro 62, mais son premier filet avait d’abord été attribué au défenseur Logan O’Connor. La Ligue nationale a fait la correction pendant la pause suivant la première période. L’athlète de 27 ans a donc profité de son passage à Montréal pour franchi le cap des 20 buts cette saison et des 100 réussites en carrière.

En 62 parties cette saison, Lekhonen a amassé 49 points. Il s’agit de sa meilleure campagne sur le plan statistique dans la LNH.