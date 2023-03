Voici le Québécois à surveiller au March Madness

Olivier-Maxence Prosper sera l’unique représentant de la Belle Province à oeuvrer comme partant à la grand-messe de la NCAA, le March Madness.

L’an dernier, le natif de Montréal, membre des Golden Eagles de Marquette, était l’un des six Québécois en action lors de ce rendez-vous prisé par les amateurs de paris sportifs.

Nathan Cayo (Richmond), Eze Dike (Yale), Georges Lefebvre (Vermont), Tyrese Samuel (Seton Hall) et un certain Bennedict Mathurin (Arizona) étaient les autres. Ce dernier est devenu un des joueurs les plus prometteurs de la NBA, tandis que Cayo s’est fait connaître des partisans montréalais en portant les couleurs de l’Alliance.

Prosper et les Golden Eagles ont connu jusqu’ici une saison 2022-2023 des plus fructueuses. Forts d’un dossier de 28-6 et du titre de saison régulière de la conférence Big East, ils ont hérité de la deuxième tête de série, le plus haut rang de leur histoire.

L’équipe du Wisconsin amorcera son tournoi vendredi, au Nationwide Arena de Columbus, face aux Catamounts du Vermont (15e). Même si ces derniers ont dominé leur conférence, American East, les Golden Eagles sont largement favorisés par les preneurs aux livres en vue de ce duel.

Si tout se passe comme prévu et que Marquette progresse au prochain tour, Prosper et ses coéquipiers pourraient croiser le fer avec des puissances telles que Purdue, Kansas State et Duke avant d’atteindre le carré d’as.

Un rouage important

Olivier Maxence-Prosper a amorcé sa carrière universitaire avec les Tigers de Clemson, en 2020-2021. L’athlète de 6 pi 8 po, 230 lb n’a assurément pas regretté sa décision de déménager au Wisconsin, puisqu’il est devenu un élément essentiel aux succès des Golden Eagles.

Cette saison, l’ailier affiche une moyenne de 12,4 points et 4,6 rebonds en 34 matchs et est le quatrième joueur le plus employé par l’entraîneur-chef Shaka Smart.

La profondeur des Golden Eagles pourrait d’ailleurs être une de leurs armes les plus redoutables. En plus de Prosper, ils comptent trois autres joueurs qui amassent en moyenne plus de 11 points par match. Parmi le groupe, le meneur Tyler Kolek sera assurément à surveiller, lui qui a été nommé au sein de la première équipe d’étoiles de la conférence Big East.

Les Québécois Ryan Young (Duke), Pier-Olivier Racine (FDU), Sébastian Lamaute (FDU) et Luke Hunger (Northwestern) seront également du March Madness. Ils ont cependant un rôle moins prédominant que Prosper au sein de leur formation respective.