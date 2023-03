McLAUGHLIN, Marc



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Marc McLaughlin, survenu le 25 février 2023, à l'âge de 85 ans. Il était l'époux de madame Thérèse Aucoin.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Michel, ses frères: Jerry (Angèle), Bernard, Kenneth (May) et Hedard (Lina), ses soeurs: Aurore et Élizabeth (Gerald), ses neveux et nièces ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le jeudi 16 mars 2023, de 9h à 11h à laUne cérémonie sera célébrée ce même jour à 11h30 à l'église de St-Hubert, 5310 Ch. de Chambly à Saint-Hubert.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour le CHSLD René-Lévesque.www.fondationchlongueuil.org/chsld-rene-levesqueLa famille tient à remercier l'équipe des soins du CHSLD René-Lévesque et, plus particulièrement, les bons soins prodigués par le personnel soignant du 3B.