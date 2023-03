Les deux boxeurs se connaissent depuis longtemps et ils ont des fiches presque identiques. Mathieu Germain et Steven Wilcox ont été coéquipiers au sein de l’équipe canadienne, mais jeudi soir, à la Place Bell, ils seront des adversaires.

« C’est presque un combat local ! » a lancé le promoteur Yvon Michel au sujet de la demi-finale au choc éliminatoire entre Jean Pascal et le jeune Allemand Michael Eifert, mardi, en conférence de presse à Laval.

« Les deux boxeurs sont à la croisée des chemins, a-t-il ajouté. Le gagnant sera assurément dans le top 15 de l’IBF. Ce sera un combat serré, palpitant et déterminant. »

Mais avant de penser aux portes qui s’ouvriront devant lui, Germain (21-2-1, 9 K.-O.) veut se concentrer sur son prochain défi afin de mettre la main sur le titre vacant intercontinental des super-légers de l’IBF.

« C’est un grand qui fait tout bien, a dit l’athlète de Mascouche, qui concède un peu plus de 5 pouces à Wilcox (24-3-1, 7 K.-O.). C’est un bon boxeur. Je le prends au sérieux. Je sais dans quoi je me suis embarqué, mais lui, il ne le sait pas ! [...] C’est lui le underdog [négligé]. »

« Je me suis entraîné très fort et j’ai tout fait pour quitter Montréal dans la peau du champion », a répliqué le timide Ontarien de 32 ans issu d’une famille de pugilistes et ancien champion canadien de la NABA.

Association payante

Germain collabore avec l’entraîneur Stéphan Larouche depuis près de deux ans et il sent qu’il est prêt à passer à la prochaine étape.

« J’ai appris à me calmer un peu, au gymnase, dans le ring, a analysé le Québécois de 33 ans, qui assure cogner plus fort. Je suis un gars généreux, j’aime lancer des coups, j’aime me battre, un peu trop des fois ! Je pense qu’on a vu les améliorations lors de mon dernier combat. Ç’a passé un peu dans le beurre, mais j’ai affronté un adversaire invaincu [Misael Cabrera Urias, à Montréal, en juin]. Je l’ai découpé par petits bouts. »

« On a travaillé sur ses prises de conscience et son efficacité, afin qu’il boxe comme un gars de 32-33 ans, a expliqué Larouche. Il a appris à bouger moins, à calculer, sur sa défensive versus son output : as-tu travaillé plus pour ce que tu as comme résultat ? Il a aussi amélioré des petits trucs techniques comme sa stabilité. »

Chez les femmes, deux Montréalaises d’adoption ont dû composer avec un changement d’adversaire à la dernière minute.

Jessica Camara (10-3, 2 K.-O.) n’affrontera pas la Française Prisca Vicot, aux prises avec des problèmes de contrat, mais plutôt la Mexicaine Karla Ramos Zamora (9-9-1, 2 K.-O.). Cette dernière s’est déjà inclinée devant Leïla Beaudoin et Marie-Eve Dicaire.

« C’est un gros test, a admis la native de l’Ontario. Elle [Ramos Zamora] est axée sur l’offensive, elle n’arrête pas de frapper. Mais je sens que j’ai les outils pour contrôler le combat et l’emporter. »

Nouvelle rivale aussi pour Veyre

Pour sa part, Caroline Veyre (2-0), qui a vu le jour à Paris, a appris il y a une semaine que la Française Emma Gongora était blessée. Sa compatriote Anaëlle Angerville (5-1-1), championne de France des poids plumes, la remplacera.

« Angerville fait aussi du kickboxing et du muay-thaï et elle a même battu Gongora dans un combat de muay-thaï, a relaté Veyre, qui vise rien de moins que le top 5 mondial d’ici l’automne. Elles ont à peu près le même style, alors je n’ai pas eu à changer ma préparation. Angerville a un style de boxe non orthodoxe, mais qui peut être très efficace. Et je suis certaine qu’elle sera très en forme, car elle est tout le temps dans le gym. »