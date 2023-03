Après un déraillement, l'État américain de l'Ohio poursuit la compagnie ferroviaire

L’État américain de l’Ohio a entamé mardi des poursuites au civil contre la compagnie ferroviaire Norfolk Southern après le déraillement début février d’un de ses trains contenant des produits chimiques, faisant craindre depuis de graves conséquences environnementales.

«L’Ohio ne devrait pas avoir à supporter l’incroyable fardeau financier (résultant) de la négligence flagrante de Norfolk Southern», a déclaré dans un communiqué Dave Yost, procureur général de cet État du nord des États-Unis.

AFP

La plainte vise à «tenir financièrement responsable Norfolk Southern» pour le déraillement qui a eu lieu à East Palestine le 3 février et qui a «mis en danger de manière irresponsable la santé des habitants de la zone, et les ressources naturelles de l’Ohio», précise le communiqué.

Norfolk Southern est accusé dans la plainte de 58 infractions de diverses lois sur l’environnement, au niveau fédéral et de l’Ohio, notamment pour des défauts sur le train et la manière dont il a été opéré, mais aussi pour les rejets de produits chimiques dans l’air, les réseaux fluviaux, et les terrains appartenant aux collectivités.

AFP

Ce déraillement avait provoqué un énorme incendie et quelque 2 000 évacuations. Le train transportait entre autres du chlorure de vinyle, un produit chimique cancérigène et très inflammable utilisé dans la fabrication du plastique.

Les autorités ferroviaires avaient ensuite procédé à des rejets «contrôlés» de ce chlorure de vinyle pour éviter une possible explosion, libérant des fumées toxiques.

Certains habitants ont rapporté depuis qu’ils avaient eu divers symptômes, dont des maux de tête et des éruptions cutanées, et dit qu’ils craignaient de finir avec des cancers dans quelques années.

AFP

Les autorités ont annoncé la semaine dernière une enquête «spéciale» sur «la culture et les pratiques en matière de sécurité» de Norfolk Southern après plusieurs accidents.

«Norfolk Southern va nettoyer le site de manière sûre, minutieuse et urgente», a promis jeudi son PDG devant une commission du Sénat, rappelant que la compagnie s’était engagée à débourser plusieurs millions de dollars pour la région.

AFP

Faisant référence à cette promesse, le procureur général de l’Ohio a déclaré dans son communiqué de mardi: «La plainte fera en sorte que Norfolk Southern tienne parole».

Dave Yost demande que la compagnie soit tenue de payer des dommages-intérêts, notamment sur les pertes de recettes fiscales engendrées par le déraillement, et qu’elle rembourse les dépenses actuelles et futures de l’Ohio pour «prévenir toute future nuisance à l’environnement et à la santé publique» et pour «restaurer les ressources naturelles».