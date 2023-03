Classique mondiale de baseball: un père, un fils, un gendre et... six matchs en cinq jours

PHOENIX – Richard Lajoie, 76 ans, son fils Simon, 45 ans, et son gendre Christian Paré, 57 ans, sont de vrais amoureux de baseball, si bien qu’ils ont assisté à six matchs en cinq jours, dans la dernière semaine, en Arizona.

Le joyeux trio a été rencontré, lundi soir au Chase Field, pendant la partie entre le Canada et les États-Unis dans le cadre de la Classique mondiale de baseball.

« Ce sont des beaux moments en famille », a résumé Richard, qui portait un t-shirt des Expos à l’effigie du match des étoiles disputé à Montréal, en 1982 .

Plusieurs arrêts

La grande tournée avait débuté vendredi avec un match de la Ligue des Cactus au domicile des Royals de Kansas City, à Surprise, puis d’autres arrêts ont suivi à Scottsdale, Mesa, Tempe, Phoenix et Glendale.

« Mon stade préféré a été celui des Cubs, à Mesa, a indiqué Simon, âgé de 45 ans, recevant l’aval de ses compagnons de voyage. Ils ont vraiment recréé une vague comparable à celle du Wrigley Field, à Chicago. »

Le toit fermé

Au contraire, le passage au Diablo Stadium de Tempe, où les Angels de Los Angeles recevaient les Mariners de Seattle lundi, était moins mémorable. Les amateurs québécois ont aussi vécu une certaine déception au Chase Field alors que l’équipe canadienne tirait de l’arrière 9 à 0 après la première manche, s’inclinant finalement par le pointage de 12 à 1.

« Je suis un peu déçu, a avoué Richard. Le Canada n’est pas de calibre. »

Autre petite déception pour le trio : le toit du Chase Field était fermé pour la Classique mondiale. Évidemment, on connaît l’amour des Montréalais pour les toits quand il est question de baseball...

Devant la Floride

Globalement, le périple en Arizona a été qualifié de grand succès.

« C’est l’un de nos beaux voyages, a dit Simon. Je dirais même que ça vaut la peine de revenir en Arizona avant de retourner en Floride pour la Ligue des Pamplemousses. Le fait que les stades sont assez regroupés dans la Ligue des Cactus y est pour beaucoup. Tu n’as pas besoin de faire 200 kilomètres pour en voir un nouveau. »

Des habitués

Les Lajoie sont des habitués à ces voyages de baseball entre père et fils. Outre l’Arizona et la Floride, ils ont visité Boston et New York durant la saison régulière, entre autres.

« Si ce n’était pas de la pandémie, on en aurait fait chaque année », a mentionné Simon.

Dire qu’au départ, le trio devait se rendre en Arizona pour voir à l’œuvre le jeune Jérôme Paré, fils de Christian, petit-fils de Richard et neveu de Simon. Celui-ci devait y jouer au baseball, mais une légère blessure a modifié les plans de la famille.

C’est ce qu’on appelle faire contre mauvaise fortune, bon cœur. On parle d’un heureux compromis !