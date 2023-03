Faillite de la Silicon Valley Bank: des impacts pour des compagnies de chez nous

La faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) a secoué le secteur technologique mondial, y compris au Québec, et des répercussions pourraient se faire sentir pendant plusieurs mois.

La jeune pousse québéco-californienne Sonder, dans laquelle Investissement Québec (IQ) a investi 20 millions $ US en 2020, a révélé la semaine dernière qu’elle détenait 22 millions $ US dans des comptes de la SVB, en plus d’une marge de crédit de 13 millions $ US accordée par l’institution.

Une autre start-up née à Montréal, Repare Therapeutics, dont est actionnaire le Fonds FTQ, possédait quant à elle environ 5 millions $ US en dépôts auprès de la SVB.

Prêt à Lightspeed et White StaR

La banque californienne a également prêté de l’argent à d’autres entreprises fondées par des Québécois, dont Lightspeed Commerce et White Star Capital, dans lesquelles ont investi la Caisse de dépôt et IQ.

« Nous sommes rassurés par l’intervention des autorités américaines, qui ont annoncé leur intention de garantir l’intégralité des dépôts de la banque. Si des entreprises en portefeuille subissent des contrecoups, nous évaluerons la situation au cas par cas », a déclaré au Journal une porte-parole d’Investissement Québec, Isabelle Fontaine.

Un représentant au Québec

En 2021, la SVB avait mis le pied au Québec en faisant d’un ancien de Desjardins, Karl Théard, son représentant à Montréal.

Les entreprises d’ici qui détenaient un prêt avec la banque devront se tourner vers d’autres institutions financières moins spécialisées dans le secteur technologique.

« Ça leur coûtera beaucoup plus cher » en raison de la hausse des taux d’intérêt, fait remarquer Philippe Telio, fondateur du Startup Fest. « Ce sera plus difficile de trouver une marge de crédit. »

L’économiste en chef d’iA Groupe financier, Sébastien Mc Mahon, croit qu’il faudra encore un certain temps avant que la situation bancaire se stabilise aux États-Unis.

« On est dans des mouvements de panique, dans l’irrationalité », résume-t-il.

Comme la plupart des économistes, M. Mc Mahon ne s’attend pas à une contagion au Canada, où les banques sont plus solides. Il prévient toutefois que le risque de voir une récession frapper l’Amérique du Nord en 2023 a augmenté significativement.

Le Bureau du surintendant des institutions financières a annoncé, dimanche, qu’il exerce désormais « un contrôle temporaire » des actifs de la succursale canadienne de la SVB.