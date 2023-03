Drame à Amqui: au moins deux enfants blessés, l'identité des victimes connue

Au moins deux enfants ont été blessés dans l’attaque au véhicule bélier survenu lundi après-midi à Amqui au Bas-Saint-Laurent.

Les deux hommes qui ont perdu la vie lundi sont Gérald Charest, 65 ans, et Jean Lafrenière, 73 ans, tous deux résidents d'Amqui.

Un enfant âgé de moins d’un an et un autre de près de trois ans figurent parmi les blessés, mais on ne craint pas pour leur vie, a confirmé la Sûreté du Québec (SQ) lors d’un point presse mardi matin.

Claude Dorion, porte-parole de la SQ, a également indiqué que les victimes ont entre moins d’un an et 77 ans.

Le suspect, qui s’est rendu de lui-même à la police, a agi seul, selon la police.

Son geste est prémédité d’après les autorités.

Rappelons que lundi après-midi, un homme de 38 ans au volant de sa camionnette aurait volontairement heurté des piétons qui se trouvaient à différents endroits sur le trottoir du boulevard Saint-Benoît Ouest. Au moins deux personnes ont été tuées, et neuf autres ont été blessées.

