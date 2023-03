Evgenii Dadonov brille à Dallas

Les dénigreurs de l’attaquant Evgenii Dadonov se demandent comment il a su revenir en force avec les Stars de Dallas, qui se félicitent jusqu’ici de l’avoir acquis du Canadien de Montréal le 26 février.

• À lire aussi: L'Avalanche a besoin d'Alex Galchenyuk

• À lire aussi: Canadien: la séquence de défaites s’arrêtera-t-elle à 7?

Si le Tricolore et plusieurs de ses partisans semblent heureux de son départ ainsi que de l’arrivée de Denis Gurianov, au Texas, certains peuvent se réjouir de la production inattendue du vétéran. Effectivement, celui-ci a aidé sa nouvelle formation à conserver le sommet de la section Centrale de la Ligue nationale de hockey. Depuis la transaction, il a récolté trois buts et cinq mentions d’aide en huit rencontres, tout en affichant un différentiel de +7.

En outre, le Russe a amassé cinq points à ses trois plus récentes sorties, obtenant un but et une aide dans un gain de 5 à 2 aux dépens du Kraken de Seattle, lundi.

Ces statistiques sont aux antipodes de celles présentées dans l’uniforme bleu, blanc et rouge. En 50 parties, il s’est contenté de 18 points, dont quatre filets, et d’une fiche de -10.

Dadonov a été acquis par le Canadien des Golden Knights de Vegas le 16 juin 2022 contre les droits sur Shea Weber et son contrat toujours en vigueur. Il faut rappeler que le hockeyeur de 34 ans est un favori de l’entraîneur-chef des Stars, Peter DeBoer, qui l’a aussi dirigé au Nevada ainsi qu’au début de sa carrière avec les Panthers de la Floride.

D’ailleurs, à son deuxième séjour avec cette organisation, il a accumulé 65 points en 2017-2018 et 70 l’année suivante.