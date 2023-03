Flyers : Sean Couturier rejoint ses coéquipiers et complimente son «père», Daniel Brière

Deux fois opéré au dos en moins d’un an en 2022, l’attaquant des Flyers de Philadelphie Sean Couturier a participé mardi à un premier entraînement avec ses coéquipiers depuis son second passage sous le bistouri et il en a profité pour saluer la promotion de son ami Daniel Brière.

• À lire aussi: Patrick Kane et Martin St-Louis, des histoires similaires

• À lire aussi: Une soirée de rêve se transforme en cauchemar pour Artturi Lehkonen

Le joueur francophone a bien connu celui ayant obtenu sur une base intérimaire le poste de directeur général intérimaire des Flyers à la suite du congédiement de Chuck Fletcher la semaine dernière. Couturier et Brière ont d’ailleurs vécu ensemble quand le premier des deux a disputé sa première campagne dans la Ligue nationale de hockey (LNH) à Philadelphie, en 2011-2012. Aux médias venus à sa rencontre après la séance, il a été très clair quant à son état d’esprit.

«Vous comprenez que c’est Danny B. Je suis heureux pour lui. Il est un père pour moi», a-t-il mentionné concernant le DG de 45 ans.

Bientôt le grand retour?

Toutefois, les journalistes tenaient également à obtenir davantage d’informations sur les plans à court terme du hockeyeur de 30 ans et les nouvelles semblent bonnes. Il patine déjà depuis quelques semaines et un retour à la compétition d’ici la fin du calendrier régulier est envisageable.

«Ce n’est pas seulement de suivre une remise en forme. Je veux revivre les sensations reliées à un match et savoir, lorsque l’été commencera, ce qu’il me faut pour me hisser au niveau exigé, a-t-il indiqué. Je souhaite pousser aussi loin que possible et tenter de revenir au jeu cette saison en disputant quelques matchs.»

Heureusement pour lui et les Flyers, la douleur semble beaucoup moins tenace, comparativement au mal l’ayant affligé après sa première intervention chirurgicale. «C’est le jour et la nuit, a-t-il ainsi qualifié. Depuis l’opération, l’objectif est un retour cette année. Nous nous en approchons. Il y aura peut-être un autre entraînement d’ici la fin de la semaine et on verra ensuite.»

«Vous prenez souvent tout pour acquis... jusqu’au moment de demeurer sur le carreau longtemps. Or, c’est un aspect que j’ai compris. Lorsqu’on revient au jeu, il faut savourer chaque instant le plus possible. Vous ne savez jamais quand une telle mésaventure peut survenir», a-t-il dit.

Inactif jusqu’ici en 2022-2023, Couturier espère mettre un baume sur une saison pénible de sa formation, détentrice du 14e rang de l’Association de l’Est.

«Ce n’est vraiment pas la situation à laquelle je pensais lorsque j’ai signé mon contrat, mais nous en sommes là et ça fait partie des affaires de la LNH. Sauf que tout peut aller vite dans cette ligue. Je ferai de mon mieux afin de ramener tôt cette équipe sur la bonne voie.»