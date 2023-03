«Graves lacunes de planification» à la SAAQ: le premier ministre jette le blâme sur la haute direction

Le premier ministre jette le blâme sur la haute direction de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) pour une «grave lacune de planification» dans sa difficile transformation numérique. Il souhaite examiner le travail du PDG et son conseil d’administration.

François Legault a le PDG de la SAAQ, Denis Marsolais, dans sa mire.

«Il y a eu un problème de planification à la SAAQ et ce que je veux, dans les prochains jours et les prochaines semaines, c’est d’évaluer le travail d’administration de la SAAQ et du président de la SAAQ», a-t-il dit, soulignant qu’il faudra ensuite «prendre les décisions nécessaires.»

«On ne peut pas penser qu’on va fermer les bureaux pendant trois semaines et que, la journée qu’on va rouvrir, qu’il n’y aura pas d’impact. On aura beau avoir fait la meilleure campagne de promotion pour essayer de convaincre le plus de monde pour utiliser les services en ligne», a-t-il ajouté. «Il y a eu de toute évidence une grave lacune de planification à la SAAQ.»

Caire : un conseiller

Selon le premier ministre, refuse de critiquer le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire. Il estime qu'il joue simplement rôle de conseiller dans la transformation numérique du Québec.

«J’ai passé beaucoup de temps depuis une semaine à parler à Geneviève Guilbault et Éric Caire. Ce que je comprends, c’est que Éric Caire à un rôle de conseil dans la transformation numérique, autant pour les ministères que les sociétés d’État», a mentionné M. Legault, lors d’une mêlée de presse mardi.

Plus de détails à venir...