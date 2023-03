Ingérence chinoise: le rapporteur spécial nommé «dans les prochains jours», dit Trudeau

Le rapporteur spécial qui décidera ou pas de la tenue d’une enquête publique sur l’ingérence chinoise dans le système politique canadien devrait être nommé «dans les prochains jours ou semaines», a déclaré Justin Trudeau mardi.

«Il s'agit d'une question que nous avons toujours prise au sérieux et c'est pourquoi nous veillons à ce que les Canadiens continuent à avoir confiance en nommant un expert indépendant chargé d'examiner l'ensemble de la situation en matière de sécurité nationale et d'ingérence électorale de la part de Pékin et d'autres pays également», a déclaré M. Trudeau mardi.

L’ensemble des partis d’opposition réclament une enquête publique sur l’ingérence du Parti communiste chinois dans les affaires canadiennes depuis maintenant plusieurs semaines. Ces partis ont même adopté une motion à cet effet lors d’un comité de la procédure.

Mais le chef du NPD, Jagmeet Singh, est prêt à laisser la chance au coureur et attendre de voir qui sera nommé par le gouvernement au poste et quelle sera sa décision pour la suite des choses.

À l’opposé, Yves-François Blanchet, chef du Bloc québécois, a fait parvenir, mardi une lettre au premier ministre dans laquelle il affirme qu’«il n’appartient plus à un rapporteur spécial de déterminer s’il y a lieu d’enquêter».

«La question aujourd’hui n’est pas de déterminer si, oui ou non, une commission d'enquête devrait être créée dans la foulée des révélations sur l'ingérence chinoise dans les deux dernières élections fédérales, mais bien quand elle sera créée et qui en sera le commissaire», écrit M. Blanchet.

«Pour nous, la réponse est sans équivoque, elle doit être mise sur pied le plus rapidement possible, surtout dans un contexte d’incertitude quant au moment d’une prochaine élection, et le commissaire se doit d’être choisi par la Chambre des communes. Il en va de la confiance envers notre démocratie», poursuit-il.

De son côté, Pierre Poilievre a déclaré en marge d’un point de presse mardi que les tergiversations du premier ministre dans les dernières semaines ont créé «beaucoup de suspicion» dans la population.

«Qu'est-ce que Justin Trudeau a à cacher? Si nous voulons rétablir la confiance dans notre démocratie, nous devons répondre à ces questions et instaurer la transparence», a-t-il dit.