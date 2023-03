Jeff Petry rend de fiers services aux Penguins

Les admirateurs du défenseur Jeff Petry pourront le voir affronter le Canadien de Montréal une troisième fois cette saison, mardi, et il y a passablement d’eau qui a coulé sous le pont depuis la dernière confrontation.

Le vétéran et les Penguins de Pittsburgh ont visité le Tricolore deux fois en l’espace de quelques semaines en début de campagne et le résultat a été identique : une défaite en prolongation. Aussi, ils voudront éviter le balayage dans leur série annuelle lors de la seule visite du CH dans l’ouest de la Pennsylvanie et l’Américain de 35 ans souhaite poursuivre son bon travail.

Cette saison, Petry a récolté cinq buts et 21 mentions d’aide pour 26 points en 50 rencontres; il faut rappeler qu’une blessure au bras gauche, résultat d’un contact avec Alex Tuch, des Sabres de Buffalo, en décembre lui a fait manquer plusieurs semaines de jeu. Plus particulièrement, il affiche un différentiel de +5, ce qui est nettement supérieur à son dossier de -11 du calendrier 2021-2022.

Cheval de bataille

À Pittsburgh, l’ancien porte-couleurs du Canadien évolue au sein de la deuxième paire défensive en compagnie de Brian Dumoulin. Depuis le 10 février, il a toujours passé plus de 20 minutes sur la patinoire à chaque rencontre. Ainsi, même s’il a inscrit son nom sur la feuille de pointage dans une seule de ses cinq dernières parties, il a constitue un élément fiable pour l’instructeur-chef Mike Sullivan. D’ailleurs, il est le deuxième joueur le plus utilisé en moyenne par les Penguins avec un temps de jeu de 22 min 45 s; seul Kristopher Letang, le droitier de la première paire, est davantage présent en vertu d’un total de 24:15.

Certes, les Penguins auront besoin des services de Petry d’ici la fin de la course aux séries dans l’Association de l’Est. Grâce à deux gains consécutifs, samedi et dimanche, Pittsburgh s’est donné un peu plus de marge de manœuvre, mais ne doit pas se permettre le moindre relâchement. L’équipe détient le premier laissez-passer des clubs repêchés avec 78 points, deux de plus que les Islanders de New York. Les Panthers de la Floride (73) sont neuvièmes de l’Est.