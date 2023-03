La LNH innove avec ses capteurs de mouvement: toutes les actions de Ovechkin et Kane mardi seront reproduites en direct dans un match en dessins animés

Des personnages de la série animée « Les Green à Big City » qui feront office de gardiens de but pour les Capitals de Washington et les Rangers de New York, un poulet en guise d'arbitre... Grâce à un partenariat entre ESPN, Disney et la LNH, la rencontre de mardi soir entre le club d'Alex Ovechkin et celui de Patrick Kane sera simultanément présentée sous forme de dessin animé, dans lequel sera reproduite en direct toute l'action du match.

Big City Greens visits the Big Apple! Don't miss the Big City Greens Classic tomorrow at 7p ET on @DisneyPlus, @ESPN & @ESPNPlus! pic.twitter.com/EuoWUKewFo — NHL (@NHL) March 13, 2023

La reproduction animée du match, appelée la « NHL Big City Greens Classic », est rendue possible grâce aux systèmes de capteurs de mouvements des joueurs et de la rondelle de la LNH, a expliqué ESPN sur son site web.

Par exemple, « lorsque Alex Ovechkin décochera un tir sur réception au Madison Square Garden, la technologie "Edge" de la LNH qui est incorporée à son chandail et dans la rondelle captera les informations et le joueur qui portera son uniforme dans la version animée reproduira le mouvement », a mentionné le réseau sportif.

La rencontre « virtuelle » sera diffusée mardi à 19 h sur ESPN+, Disney Channel, Disney XD and Disney+, tandis que le match « traditionnel » sera présenté en parallèle par les diffuseurs habituels.

Des joueurs... et des personnages

Les présentateurs de la partie, Drew Carter et Kevin Weekes, se retrouveront aussi dans la version animée, sous forme d'avatar. Notamment pour rappeler aux téléspectateurs qu'ils sont bel et bien en train de regarder un match de hockey.

ESPN a également donné quelques détails qui devraient plaire aux amateurs du dessin animé, lequel a d'ailleurs été récompensé par des prix Emmy. La partie « virtuelle » se déroulera sur « Times Circle » de Big City. On y verra des avatars animés des joueurs des deux équipes, mais certains athlètes seront remplacés par des personnages de la série.

Loin des rondelles scintillantes

C'est Edge, la nouvelle technologie de collectes de données de la LNH, qui a rendu possible ce projet, qu'ESPN ne s'imaginait pas aussi gros avant que Disney ne s'implique.

Certes, on est loin des infâmes rondelles scintillantes, les FoxTrax, qui étaient utilisées entre 1996 et 1998 lors des matchs diffusés par FOX, et qui devaient permettre aux téléspectateurs de mieux suivre le jeu...

Des coups de ventre plutôt que des combats

Et pour les amateurs de bagarre : non, aucun combat ne sera engagé durant le match simulé... même si deux joueurs en venaient au coup durant la vraie rencontre. C'est d'ailleurs l'une des questions auxquelles Ed Placey, vice-président chez ESPN's Event, a dû répondre le plus souvent depuis qu'il a commencé à travailler sur le projet.

« Non, il n'y aura pas de coups décochés, explique-t-il. Ce que vous risquez de voir plutôt, ce sont deux joueurs qui se donnent des coups de ventre. »