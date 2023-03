La nouvelle plateforme Catalyst chez Arctic Cat

Le fait marquant de la présentation des modèles 2024 chez Arctic Cat, c’est sans aucun doute l’arrivée de la nouvelle plateforme Catalyst. Elle est offerte dans tous les créneaux majeurs, soit les modèles de sentier, hybride et montagne, uniquement avec la motorisation 600 cc. Il y a aussi le retour de la ZR 7000, la Pantera 7000, et les ZR 8000 RR et 9000 RR.

Le cœur de la plateforme Catalyst est un châssis d’une seule pièce fabriqué en acier à ultra-haute résistance. Le tunnel, fabriqué en aluminium, est aussi d’une seule pièce, ce qui le rend léger et facile à remplacer. La colonne de direction est centrée dans le châssis. La configuration du moteur en position couchée, la marque de commerce des moteurs à deux temps chez Arctic Cat depuis le lancement de la célèbre Firecat en 2003, a été retenue. On voulait optimiser la centralisation des masses et abaisser de façon importante le centre de gravité, dans le but de diminuer l’effort de conduite et d’apporter une meilleure stabilité.

Tout le système d’entraînement a été refait, le carter de chaîne a été remplacé par un système de courroie qui est plus léger et plus efficace. Un système de roulement excentrique permet d’ajuster et de maintenir la tension de la courroie, si le rapport de démultiplication est modifié. L’ergonomie a aussi été repensée, le pilote étant situé plus haut et vers l’avant, contrairement à ce qui était le cas avec l’ancienne plateforme. L’objectif était d’augmenter la manœuvrabilité tout en réduisant les contrecoups et assurer ainsi un confort accru. L’habitacle est maintenant plus étroit, ce qui facilitera les déplacements du pilote et son interaction avec la motoneige. Les marchepieds sont en composite, donc plus légers, résistants et faciles à remplacer.

Les ingénieurs ont facilité l’accès à la motoneige grâce à l’utilisation de panneaux en carénage qui sont amovibles sans outils, ce qui permet un accès plus rapide aux divers réservoirs et composantes. Le banc, plus léger et compact, est tenu en place par des attaches baptisées « quart de tour », facilitant l’accès à la batterie. À la nouvelle plateforme, on a ajouté un système d’attache pour accessoires nommé « ATACH ». Intégré au tunnel, il est verrouillable à l’aide d’une clé.

Le poids a été diminué de 10 % grâce à l’utilisation d’un nombre réduit de pièces, d’une quantité moindre de plastique, d’une nouvelle configuration de l’admission, d’un système de transmission entraîné par courroie et d’un nouvel échangeur thermique plus court et plus léger. De série, on retrouve une prise 12V pour visière chauffante et un coffre à lunettes chauffé par la chaleur du moteur.

MOTEUR C-TEC 2 600

C’est le seul moteur offert dans la nouvelle plateforme. Premier moteur deux-temps lancé chez Arctic Cat en 2014, il a été revampé pour répondre à la réalité de 2024. On a ajouté des clapets VForce pour améliorer la vitesse de réponse du moteur, en plus d’adopter le système de vilebrequin du moteur 800 cc, pour améliorer la durabilité. Il y a de nouveaux systèmes d’admission et d’échappement. Le carter inférieur a été réusiné pour s’adapter aux nouveaux supports moteurs. La puissance du moteur demeure à 125 ch.

ZR 600

Photo fournie par Motoneiges.ca

Offerte avec des longueurs de chenille de 129 et 137 pouces, cette motoneige de sentier est équipée d’un démarreur électrique et de la marche arrière électronique de série. Vous avez le choix entre la suspension de base ou celles ajustables électroniquement (ATAC). La version Cross-Country est offerte avec la chenille Cobra 1,35 de 137 pouces. La suspension arrière est nouvelle avec son design non couplé, utilisant le bras avant plus long de la suspension de course de la R-XC. La suspension avant a été révisée pour améliorer la stabilité et la précision de la conduite.

RIOT 600 ET M 600

La Riot 600 hybride est offerte avec une chenille de 146 pouces en deux versions, soit la Cobra avec des talons de 1,6 po ou la Hurricane avec talons de 1,75 po. La suspension avant AWS a été révisée, pour une meilleure maniabilité en hors-piste.

Photo fournie par Motoneiges.ca

Pour ce qui est de la M 600, un modèle de montagne, la suspension possède maintenant un écart réglable entre 35 et 70 pouces. La suspension arrière Alpha-One est toujours en place. Elle est offerte avec deux longueurs de chenille PowerClaw, soit la 146 avec talons de 2,6 po ou la 514 avec talons de 2,6 ou 3 po.

RETOUR DES ZR ET RR

Elles sont offertes en version 8000 avec un moteur bicylindre deux temps de 800 cc ou en version 9000 avec un moteur quatre temps turbo de 998 cc. Sur cette dernière, on retrouve la direction électronique assistée de série. Le châssis est le ProCross, et les phares avant DEL et les protège-mains sont de série.

ZR 7000, PANTERA 7000 ET BLAST

Elles sont de retour avec le moteur trois cylindres de Yamaha, qui développe 1049 cc. Les ingénieurs ont aussi mis en place une nouvelle cartographie de moteur pour une meilleure performance et démarrages à froid. La marche arrière électromécanique est de série.

Pour la Blast M 4000, on a procédé à certaines mises à niveau sur la version Limited, notamment le banc et réservoir plus compacts et la suspension avant avec écart de 36 pouces. Il y a aussi un nouvel amortisseur à l’arrière pour plus de confort.