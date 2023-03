«L’air d’aller»: la nouvelle série présente quatre personnages principaux avec la fibrose kystique

Renouant avec les fictions grand public depuis la fin de «M’entends-tu», Télé-Québec propose ces jours-ci «L’air d’aller», une nouvelle «dramédie» audacieuse mettant de l’avant quatre «adulescents» atteints de fibrose kystique.

Avec plus de légèreté que la série «Les bracelets rouges», cette première fiction du poète et romancier Jean-Christohpe Réhel, qui a fait paraître en 2018 «Ce qu’on respire sur Tatouine», permet au drame et à l’humour noir de se côtoyer de façon tout à fait naturelle et rafraîchissante.

Vivant lui-même avec la fibrose kystique, le scénariste a eu l’idée de cette série en observant, dans une salle d’attente, deux jeunes atteints de la maladie pulmonaire en train de «déconner et d’avoir du fun». S’il n’est pas recommandé par les médecins de se partager ainsi les microbes, l’histoire qu’il a écrite – dont les textes sont truffés de référents à la culture pop des millénariaux, comme Harry Potter, «Le seigneur des anneaux» et «Le magicien d’Oz» –, en est d’abord une d’amitié, où la mort y est frontalement abordée.

PHOTO Jean-Philippe Sanfaçon

Avec son petit côté rebelle, Katrine (Catherine St-Laurent), pour qui les jours sont comptés si elle n’obtient pas sa greffe d’ici les cinq prochains mois, a une urgence de vivre contagieuse qu’elle transmet fort bien à sa bande d’amis, qui la suit dans pas mal toutes ses folies.

Gabriel (Antoine Olivier Pilon), dont ses symptômes de la maladie sont peu voyants, est aussi sensible qu’impulsif, contrairement à Jimmy (Joakim Robillard), peureux de nature, hypocondriaque et maladroit. C’est habituellement ce dernier qui ramène ses amis à l’ordre, bien qu’il soit loin d’être l’employé du mois à la crèmerie où il travaille. Ses symptômes sont assez présents.

Pour sa part, Cindy (Noémie Leduc-Vaudry), la dévouée et la plus ambitieuse du groupe, a tendance à faire passer les autres avants elle. Ayant abandonné ses études pour prendre soin de son père cancéreux (Vincent Graton), sa vie amoureuse est un néant.

Le quatuor a vu ses ambitions de carrières et ses expériences de vie freinée par la maladie qui les afflige. Habitant encore pratiquement tous chez leurs parents, les jeunes adultes abordent la vie avec une certaine légèreté malgré la lourdeur qui les pèse chaque jour.

PHOTO Ève B. Lavoie

Transposer sa poésie à l’écran

Chaque épisode de «L’air d’aller» contient un petit aparté dansé, une touche poétique que Jean-Christohpe Réhel a voulu transposer à l’écran en gestes plutôt qu’en mots.

Ces brefs segments «permettent aux personnages de la série d’exprimer leur douleur et les frustrations tout en prenant possession de leur corps», une chose pas si facile à faire quand on est atteint de la fibrose kystique, a précisé l’auteur, qui exerce habituellement la poésie comme exutoire.

«Les moments de danse me permettent de véhiculer certaines réponses plus intelligentes qu’une frustration exprimée par des mots», a-t-il souligné lors d’une table ronde à laquelle l’Agence QMI a participé.

«Ce n’est pas une danse à proprement dit, c’est comme des mouvements qui évoquent leur intériorité. Même dans les cadrages, je ne suis pas allée dans les cadrages classiques des scènes de danses», a renchéri la réalisatrice Sarah Pellerin, misant sur les plans serrés, rapprochés et multipliés.

PHOTO COURTOISIE Télé-Québec

D’ailleurs, après avoir visionné les trois premiers épisodes, si la première scène de danse surprend, l’œil s’habitue assez rapidement à celles qui viendront.

«L’air d’aller», qui est aussi la première série de fiction d’Urbania, peut compter sur une distribution de grande qualité à laquelle participent Denis Bernard, Sylvie Moreau, Iannicko N’Doua, Anick Lemay, Marc Béland, Antoine Pilon et Martin Drainville.

La deuxième saison est actuellement en production.

Dès la semaine prochaine, tous les épisodes seront disponibles en ligne et sur l’appli Télé-Québec. Entretemps, la série sera diffusée simultanément à la télé et sur le Web, les jeudis à 21 h, à partir du 23 mars.

Jean-Christohpe Réhel fera paraître son deuxième roman, «La blague du siècle», à l’automne.