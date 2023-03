Le chef du Parti québécois aura les coudées franches

98,51 %. Comme vote de confiance, le score stratosphérique obtenu en fin de semaine par Paul St-Pierre Plamondon confirme que le chef du Parti Québécois poursuit sans faille sa lune de miel avec ses troupes.

Malgré leur défaite électorale historique et un caucus réduit à trois députés sur 125, au PQ, de toute évidence, l’heure est à l’ouvrage. Voire même à l’espoir de jours meilleurs.

Après avoir frôlé la mort clinique et voyant depuis des années la majeure partie de son électorat se réfugier à la CAQ, un tel changement de climat au PQ est radical. Comment l’expliquer ?

Par la confiance qui, au fil du temps, s’y est installée envers leur jeune chef. Par la campagne électorale qu’il a su mener avec habileté en imposant le « style » PSPP au ton calme et respectueux.

Par son choix de sortir l’option souverainiste de sous l’épais tapis où l’avaient cachée la plupart des chefs l’ayant précédé, depuis le départ de Jacques Parizeau. Ce choix n’a pas sauvé son parti d’une défaite cinglante, mais il a redonné leur raison d’être à ses troupes. Ce n’est pas rien.

Sur le plan stratégique, depuis l’élection, PSSP et ses deux députés, Pascal Bérubé et Joël Arseneau, ont aussi rivalisé d’imagination pour occuper l’espace médiatique. Incluant par leur opposition entêtée et réjouissante à prêter serment au roi.

Principe de réalité

Depuis décembre, les sondages placent d’ailleurs le PQ au deuxième rang chez les francophones pour la première fois en cinq ans, quoique loin derrière la CAQ de François Legault.

Surtout, il y a le sacro-saint principe de réalité face à l’adversité. Comme dit une célèbre expression anglaise traduite ici librement : « Rien ne concentre autant l’esprit que de savoir qu’on sera pendu à l’aube ».

Les péquistes sachant que leur parti pourrait disparaître, il ne leur restait plus que deux options. Soit de fermer boutique. Soit de lutter pour leur survie politique « dans l’honneur et l’enthousiasme », comme disait l’autre...

En politique comme dans la vie, face à toute grande épreuve, soit qu’on s’écrase, soit qu’on lutte sans en connaître pour autant l’issue.

Dans un parti politique, quand on choisit de lutter, l’ingrédient premier pour le faire demeure la confiance envers la ou le chef. Nul besoin de réinventer la roue.

Pas un long fleuve tranquille

À 98,51 % d’appuis, Paul St-Pierre Plamondon peut dormir tranquille pour un bout de temps. D’autant plus qu’il n’est aucunement menacé de l’intérieur. À moins d’un revirement spectaculaire, il aura les coudées franches pour mener son parti jusqu’aux élections de 2026.

Pour PSPP, dormir tranquille ne veut toutefois pas dire que les prochaines années s’annoncent comme un long fleuve tranquille. Vraiment pas.

Même si les appuis à la souveraineté ont légèrement remonté, le fait est que depuis belle lurette, la majeure partie des Québécois est passée à un autre appel.

En plus de promettre un vrai « projet de société » plus large encore, le chef péquiste se trouvera ainsi confronté à une question carrément existentielle.

Comment fera-t-il pour « vendre » l’option souverainiste face à un gouvernement aussi populaire qui, à l’instar de nombreux électeurs, ne voit plus d’incompatibilité majeure entre le nationalisme québécois et le fédéralisme canadien ?

Paul St-Pierre Plamondon et ses troupes ont trois ans et demi devant eux pour tenter de répondre à la question...