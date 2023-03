«Le village de Three Pines» n’aura pas de deuxième saison

Le couperet est tombé sur Le village de Three Pines. La plateforme Amazon Prime Video a confirmé lundi au magazine Variety que la télésérie adaptée de la série de romans à succès de l’autrice canadienne Louise Penny n’aura pas droit à une deuxième saison.

Lancés sur Prime Video en décembre dernier, les huit épisodes de la première saison de la série ont entièrement été tournés au Québec, notamment dans les Cantons de l’Est, où se déroule l’intrigue.

C’est l’acteur britannique Alfred Molina, connu pour ses rôles dans Spider-Man 2 et Frida, qui a donné vie au personnage de l’inspecteur-chef Armand Gamache, le célèbre héros des romans de Louise Penny. Plusieurs comédiens québécois, dont Marie-France Lambert, Simone-Élise Girard, Vincent Leclerc et Frank Schorpion, ont joué dans la série.

L’annonce de la fin de la télésérie a évidemment déçu ses artisans, dont l’autrice Louise Penny.

«Je suis choquée et bouleversée, a-t-elle écrit sur Facebook en soulignant que Le village de Three Pines avait été la série la plus visionnée sur Prime Video aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni depuis sa mise en ligne.

«Comme pour n’importe quelle série, il y avait des choses à peaufiner mais ça allait aller en s’améliorant. Et on avait Alfred Molina dans la peau de Gamache! Alfred était profondément investi dans la série.»

Soulignons qu’Armand Gamache ne prend pas sa retraite pour autant. Louise Penny a indiqué récemment dans une autre publication Facebook qu’elle avait amorcé l’écriture du prochain roman portant sur les aventures de son célèbre inspecteur.